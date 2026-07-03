Μάνατζερ Πελίστρι: «Ψάχνουμε κάποια δυνατότητα για να αλλάξει ομάδα»

Το μέλλον του Φακούντο Πελίστρι στον Παναθηναϊκό παραμένει ανοιχτό, με τον εκπρόσωπό του να αποκαλύπτει πως εξετάζονται επιλογές για πιθανή μεταγραφή, χωρίς όμως να αποκλείεται η παραμονή του στο «τριφύλλι».

Ο Ουρουγουανός εξτρέμ επέστρεψε από το Μουντιάλ του 2026 έχοντας μια απογοητευτική εμπειρία, καθώς δεν αγωνίστηκε ούτε λεπτό με την εθνική ομάδα της χώρας του. Μετά το τέλος των υποχρεώσεών του, εξασφάλισε επιπλέον ημέρες άδειας από τον Παναθηναϊκό και αναμένεται να ενσωματωθεί τις επόμενες ημέρες στην προετοιμασία των «πρασίνων».

Ο ατζέντης του ποδοσφαιριστή, Εντγκάρδο Λασάλβια, μιλώντας σε ουρουγουανικό μέσο, άσκησε έντονη κριτική στον ομοσπονδιακό τεχνικό Μαρσέλο Μπιέλσα για τη διαχείριση του Πελίστρι.

«Μου φάνηκε έλλειψη σεβασμού αυτό που του έκαναν στην εθνική. Δεν άξιζε να πάει στο Μουντιάλ και να μην πατήσει ούτε λεπτό στο γήπεδο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Λασάλβια στάθηκε και στο θέμα του συλλογικού μέλλοντος του πελάτη του, ξεκαθαρίζοντας ότι γίνονται προσπάθειες για να βρεθεί μια ενδιαφέρουσα προοπτική στο εξωτερικό.

«Ψάχνουμε κάποια δυνατότητα για να αλλάξει ομάδα, αλλά αν δεν προκύψει κάτι, μένουμε στην Ελλάδα χωρίς κανένα πρόβλημα», δήλωσε, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.