Μουντιάλ 2026: Αποσύρεται από την εθνική Αλγερίας ο Ριγιάντ Μαχρέζ

Η Ελβετία προκρίθηκε στους «16» του παγκοσμίου κυπέλλου, επικρατώντας 2-0 της Αλγερίας χθες το βράδυ στο Βανκούβερ. Το παιχνίδι αυτό ήταν το τελευταίο με τη φανέλα με το εθνόσημο για τον Ριγιάντ Μαχρέζ.

«Αυτή είναι η τελευταία μου εμφάνιση και αυτός είναι ο τελευταίος μου αγώνας με την εθνική», δήλωσε μετά το ματς ο 35χρονος σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου της Αλγερίας, ο οποίος αποχωρεί από την εθνική ομάδα της χώρας του μετά από μια σπουδαία καριέρα και 119 συμμετοχές, έχοντας στο ενεργητικό του 40 γκολ και 45 ασίστ.

Κορυφαία του στιγμή ήταν η κατάκτηση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής το 2019. Ο Μαχρέζ αγωνίζεται τα τελευταία χρόνια στη Αλ Αχλί της Σαουδικής Αραβίας.