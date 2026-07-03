· Παναιτωλικός

Παναιτωλικός: Ανακοίνωσε τον Όλσον

Ο Παναιτωλικός ανακοίνωσε την απόκτηση του 23χρονου Σουηδού στόπερ, Ελίας Όλσον, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τη Λέγκια Γκντανσκ.

Παναιτωλικός: Ανακοίνωσε τον Όλσον
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Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ του Αγρινίου:

«Ο Ελίας Όλσον (Elias Oskar Olsson) υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Παναιτωλικό διάρκειας ενός χρόνου.

Γεννήθηκε στις 23.04.2003 στη Σουηδία και αγωνίστηκε στην Kalmar, τη Groningen, τη Naestved, τη Wieczysta και την Lechia Gdansk απ’ την οποία έμεινε πρόσφατα ελεύθερος.

Αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός και κατέγραψε αρκετές συμμετοχές στις Εθνικές ομάδες (U16, U19, U20, U21) της χώρας του.

Τον καλωσορίζουμε στην ομάδα μας!».

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