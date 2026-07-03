Νέα μεταγραφή για τον Ηρακλή - Ανακοίνωσε τον Σλαφτσάκη

Ο Ηρακλής συνεχίζει τις μεταγραφικές του κινήσεις ενόψει της νέας σεζόν και προχώρησε σε μια ακόμα προσθήκη αυτή την φορά στην γραμμή των ψηλών.

Η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Διαμαντή Σλαφτσάκη.

Ο Έλληνας παίκτης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 27 Ιουλίου του 1994. Έχει ύψος 2,01 μ. και αγωνίζεται στις δύο θέσεις των ψηλών. Ξεκίνησε την καριέρα του από την ομάδα της Χαλκηδόνας και στη συνέχεια αγωνίστηκε στα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη.

Υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τον ΚΑΟΔ το 2012. Έπαιξε για τρία χρόνια (2012-2015) στην ομάδα της Δράμας και ακολούθως φόρεσε τη φανέλα του Κοροίβου Αμαλιάδας (2015-2016).

Επόμενος σταθμός του ήταν ο Απόλλων Πάτρας τη σεζόν 2016-2017. Συνέχισε την επόμενη χρονιά (2017-2018) στα Τρίκαλα κι επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του Άρη, όπου έμεινε για τρία χρόνια (2018-2021). Την αγωνιστική περίοδο 2021-2022 έγινε για πρώτη φορά κάτοικος Ρόδου, παίζοντας για τον Κολοσσό.

Τη σεζόν 2022-2023 αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ και την επόμενη χρονιά (2023-2024) έμεινε στη Θεσσαλονίκη, «μετακομίζοντας» στον Άρη. Επιστροφή στη Ρόδο για τη δεύτερη θητεία στον Κολοσσό τη σεζόν 2024-2025 και πέρυσι (2025-2026) ήταν παίκτης του ΠΑΟΚ, επίσης για δεύτερη φορά στην καριέρα του.