Αστέρας Aktor: Ενίσχυση με Μεξικανό στόπερ

Ο Αστέρας Aktor ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Τζόρνταν Σίλβα, ενισχύοντας τα μετόπισθεν με τον έμπειρο Μεξικανό κεντρικό αμυντικό.

Ο 30χρονος στόπερ αποκτήθηκε από την Τλαξάλα και υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας έως το καλοκαίρι του 2028.

Ο Σίλβα δεν είναι άγνωστος στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς τη σεζόν 2024-25 φόρεσε τη φανέλα του ΟΦΗ, ενώ στην πατρίδα του έχει πραγματοποιήσει σημαντική καριέρα με συλλόγους όπως η Κλουμπ Αμέρικα, η Κρουζ Αζούλ, η Τολούκα και η Τιχουάνα.

Στην ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ Αστέρας Τρίπολης υπενθύμισε ότι ο ποδοσφαιριστής είναι διεθνής με την Εθνική ομάδα του Μεξικού, με τρεις συμμετοχές και ένα γκολ, ενώ έχει αγωνιστεί και στην Εθνική Ελπίδων της χώρας (U23), καταγράφοντας 11 συμμετοχές και τρία τέρματα.

Παράλληλα, διαθέτει πλούσιες παραστάσεις από το μεξικανικό πρωτάθλημα, έχει κατακτήσει το Κύπελλο Μεξικού με την Κρουζ Αζούλ, ενώ έχει αγωνιστεί και στο Copa Libertadores με την Τολούκα.

Στις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής του Αστέρα, ο Σίλβα εμφανίστηκε ενθουσιασμένος για την επιστροφή του στην Ελλάδα.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που επιστρέφω στο ελληνικό ποδόσφαιρο και σε έναν σύλλογο με υψηλές φιλοδοξίες. Θα δουλέψουμε όλοι μαζί για να πετύχουμε τους στόχους της ομάδας. Ανυπομονώ να ζήσω σημαντικές στιγμές με τη φανέλα του Αστέρα και καλώ τον κόσμο να βρίσκεται στο πλευρό μας», δήλωσε.