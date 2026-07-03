Απίστευτο σκάνδαλο στο Μουντιάλ: Ντοπαρισμένοι οκτώ παίκτες της Τυνησίας

Νέες αναταράξεις προκαλούνται στην πορεία της Τυνησίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα της «Daily Mail Sport», αρκετοί ποδοσφαιριστές της ομάδας βρέθηκαν με ευρήματα που σχετίζονται με έλεγχο ντόπινγκ.

Όπως αναφέρεται, τουλάχιστον οκτώ διεθνείς εμφάνισαν «άτυπα ευρήματα» για την ουσία κλενβουτερόλη, η οποία βρίσκεται στη λίστα απαγορευμένων της WADA και χρησιμοποιείται ιατρικά για προβλήματα του αναπνευστικού, αλλά μπορεί να λειτουργήσει και ως παράγοντας ενίσχυσης απόδοσης.

Η είδηση έρχεται σε μια ήδη δύσκολη διοργάνωση για την Τυνησία, η οποία είχε προχωρήσει και σε αλλαγή προπονητή μετά το πρώτο παιχνίδι, χωρίς να καταφέρει να σταθεροποιήσει την εικόνα της.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο η παρουσία της ουσίας να μην οφείλεται σε εσκεμμένη χρήση, αλλά σε επιμόλυνση από τρόφιμα, καθώς η αποστολή είχε καταναλώσει κρέας κατά τη διάρκεια της παραμονής της στη βάση της στο Μεξικό.

Αυτό το σενάριο θεωρείται το επικρατέστερο, γεγονός που μειώνει σημαντικά την πιθανότητα επιβολής κυρώσεων.

Ήδη έχουν ενημερωθεί οι σύλλογοι στους οποίους ανήκουν οι ποδοσφαιριστές, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν πως είναι εξαιρετικά απίθανο να υπάρξουν περαιτέρω τιμωρίες, δεδομένου ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις δόλιας χρήσης.