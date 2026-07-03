· Τυνησία

Απίστευτο σκάνδαλο στο Μουντιάλ: Ντοπαρισμένοι οκτώ παίκτες της Τυνησίας

Σε ένα... φιάσκο εξελίχθηκε η πορεία της Τυνησίας στο Μουντιάλ 2026.

Απίστευτο σκάνδαλο στο Μουντιάλ: Ντοπαρισμένοι οκτώ παίκτες της Τυνησίας
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Νέες αναταράξεις προκαλούνται στην πορεία της Τυνησίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα της «Daily Mail Sport», αρκετοί ποδοσφαιριστές της ομάδας βρέθηκαν με ευρήματα που σχετίζονται με έλεγχο ντόπινγκ.

Όπως αναφέρεται, τουλάχιστον οκτώ διεθνείς εμφάνισαν «άτυπα ευρήματα» για την ουσία κλενβουτερόλη, η οποία βρίσκεται στη λίστα απαγορευμένων της WADA και χρησιμοποιείται ιατρικά για προβλήματα του αναπνευστικού, αλλά μπορεί να λειτουργήσει και ως παράγοντας ενίσχυσης απόδοσης.

Η είδηση έρχεται σε μια ήδη δύσκολη διοργάνωση για την Τυνησία, η οποία είχε προχωρήσει και σε αλλαγή προπονητή μετά το πρώτο παιχνίδι, χωρίς να καταφέρει να σταθεροποιήσει την εικόνα της.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο η παρουσία της ουσίας να μην οφείλεται σε εσκεμμένη χρήση, αλλά σε επιμόλυνση από τρόφιμα, καθώς η αποστολή είχε καταναλώσει κρέας κατά τη διάρκεια της παραμονής της στη βάση της στο Μεξικό.

Αυτό το σενάριο θεωρείται το επικρατέστερο, γεγονός που μειώνει σημαντικά την πιθανότητα επιβολής κυρώσεων.

Ήδη έχουν ενημερωθεί οι σύλλογοι στους οποίους ανήκουν οι ποδοσφαιριστές, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν πως είναι εξαιρετικά απίθανο να υπάρξουν περαιτέρω τιμωρίες, δεδομένου ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις δόλιας χρήσης.

COMMENTS
LATEST NEWS
20:39 NBA

NBA: Στους Ουίζαρντς με ανταλλαγή ο ΝτεΆντρε Έιτον

20:24 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Επίσημο του Σταμέλλου στην Κηφισιά

20:22 GREEK BASKET LEAGUE

Παρέμεινε στη Δόξα Λευκάδας ο Χατζηνικόλας

20:13 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ανακοινώθηκε από την Αλ Νασρ του Κριστιάνο ο Ποστέκογλου!

19:59 SUPER LEAGUE

Τουρκικά ΜΜΕ: Ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Ρενάτο Σάντσες

19:54 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Όχι στο «νόμο Πρεστιάνι» από την UEFA

19:49 MUNDIAL

Αυστραλία - Αίγυπτος: Οι ενδεκάδες της αναμέτρησης - Βασικός ο Σαλάχ

19:31 EUROLEAGUE

Επίσημο: Τέλος ο Πραντίγια από τη Βαλένθια - Οδεύει προς Ρεάλ Μαδρίτης

19:26 EUROLEAGUE

Βαλένθια: Ενίσχυση στα γκαρντ με Κορμπαλάν

19:19 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Τέλος ο Γκαρόφαλο - Αλλάζει προπονητή τερματοφυλάκων η Ένωση

19:12 ΣΠΟΡ

Wimbledon: Προκρίθηκε στους «16» ο Τζόκοβιτς

18:48 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026, Ολλανδία: Καταγγελία της ομοσπονδίας για ρατσιστικά μηνύματα μετά τον αποκλεισμό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας