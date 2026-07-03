ΠΑΟΚ: Έφτασε με χαμόγελα στην Ολλανδία ο Τάισον (pic)

Με μία ημέρα καθυστέρηση σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό, ο Τάισον βρίσκεται πλέον στην Ολλανδία, όπου ο ΠΑΟΚ πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της καλοκαιρινής του προετοιμασίας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο πολύπειρος Βραζιλιάνος αφίχθη το απόγευμα της Παρασκευής (3/7) στο Ζαλτμπόμελ και συναντήθηκε με την υπόλοιπη αποστολή, η οποία από τις αρχές της εβδομάδας δουλεύει υπό τις οδηγίες του Αλέσιο Λίσι, βάζοντας τις βάσεις για τη σεζόν που ακολουθεί.

Η απουσία του Τάισον από την αρχική αποστολή δεν είχε να κάνει με αγωνιστικούς λόγους, αλλά με το γεγονός ότι το συμβόλαιό του ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου. Για αρκετές ημέρες οι δύο πλευρές βρίσκονταν σε επαφές, προκειμένου να βρεθεί η χρυσή τομή για τη συνέχιση της συνεργασίας τους.

Τελικά, ο «δικέφαλος» και ο έμπειρος μεσοεπιθετικός κατέληξαν σε συμφωνία για νέο μονοετές συμβόλαιο, με τον Βραζιλιάνο να αποδέχεται σημαντική μείωση στις αποδοχές του σε σχέση με την προηγούμενη συμφωνία, επιβεβαιώνοντας την επιθυμία του να παραμείνει στην Τούμπα.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ υποδέχθηκε τον Βραζιλιάνο με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημοσιεύοντας φωτογραφία από την άφιξή του στο ξενοδοχείο της ομάδας και συνοδεύοντάς την με τη φράση: «Το χαμόγελο τα λέει όλα».

Δείτε την ανάρτηση του ΠΑΟΚ