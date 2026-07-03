Wimbledon: Προκρίθηκε στους «16» ο Τζόκοβιτς

Ακόμη μία νίκη στο Grand Slam του Λονδίνου πρόσθεσε στο ενεργητικό του ο Νόβακ Τζόκοβιτς, με τον Σέρβο τενίστα να επικρατεί με 7-5, 6-4, 1-6, 7-6(4) του Αρτούρ Ρίντερκνες στο πλαίσιο της φάσης των «32» του λονδρέζικου Grand Slam.

Χρειάστηκαν κάτι παραπάνω από τρεις ώρες αγώνα προκειμένου ο «Νόλε» να κάμψει την αντίσταση του Γάλλου και να εξασφαλίσει το εισιτήριο για την επόμενη φάση. Ο 39χρονος αθλητής είχε τον πλήρη έλεγχο στα δύο πρώτα σετ, τα οποία κατέκτησε με 7-5 και 6-4, ωστόσο η συνέχεια δεν ήταν η ανάλογη.

Ο Ρίντερκνες αντέδρασε δυναμικά στο τρίτο σετ, περιορίζοντας τον Τζόκοβιτς σε μόλις ένα κερδισμένο game (6-1) και στέλνοντας την αναμέτρηση σε τέταρτο σετ. Εκεί, οι δύο αντίπαλοι παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα σταθεροί στα σερβίς τους, οδηγώντας το σετ στη διαδικασία του tie-break.

Στο κρίσιμο αυτό σημείο, ο Τζόκοβιτς εκμεταλλεύτηκε την εμπειρία του, σημείωσε δύο mini breaks χωρίς να δεχθεί κανένα και με 7-4 επικράτησε στο tie-break, κλείνοντας το σετ με 7-6(4). Στον γύρο των «16», ο Σέρβος θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Ρόμαν Σαφιούλιν, ο οποίος πήρε τη σπουδαία πρόκριση κερδίζοντας τον Ζοάο Φονσέκα με 3-0 σετ (6-3, 6-3, 6-3).