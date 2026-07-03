Αυστραλία - Αίγυπτος: Οι ενδεκάδες της αναμέτρησης - Βασικός ο Σαλάχ

Στην μάχη των νοκ-άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου ρίχνονται Αίγυπτος και Αυστραλία, με τις δύο ομάδες να κοντράρονται στο Ντάλας με φόντο τους «16».

Λίγη ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης έγιναν γνωστές οι αρχικές συνθέσεις των ομάδων, με τους προπονητές να έχουν όλους τους παίκτες διαθέσιμους.

Για την Αίγυπτο, ο Μοχάμεντ Σαλάχ είναι στο βασικό σχήμα παρά τα δημοσιεύματα των τελευταίων ωρών που τον είχαν αμφίβολο να ξεκινήσει.

Οι ενδεκάδες του αγώνα:

Αυστραλία: Μπιτς, Τσιρκάτι, Σούταρ, Χέρινγκτον, Μπος, Ο'Νιλ, Άιρβιν, Μπέχιτς, Βολπάτο, Μέτκαλφ, Ιρανκούντα

Αίγυπτος: Σουμπιρ, Χάνι, Ραμπία, Ιμπραχίμ, Χάφεζ, Φάθι, Ατία, Ασούρ, Σαλάχ, Ζίκο, Μαρμούς