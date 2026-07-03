· Αίγυπτος · Αυστραλία

Αυστραλία - Αίγυπτος: Οι ενδεκάδες της αναμέτρησης - Βασικός ο Σαλάχ

Διαβάστε τις αρχικές ενδεκάδες Αυστραλίας και Αιγύπτου για την μεταξύ τους μάχη στην φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Αυστραλία - Αίγυπτος: Οι ενδεκάδες της αναμέτρησης - Βασικός ο Σαλάχ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στην μάχη των νοκ-άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου ρίχνονται Αίγυπτος και Αυστραλία, με τις δύο ομάδες να κοντράρονται στο Ντάλας με φόντο τους «16».

Λίγη ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης έγιναν γνωστές οι αρχικές συνθέσεις των ομάδων, με τους προπονητές να έχουν όλους τους παίκτες διαθέσιμους.

Για την Αίγυπτο, ο Μοχάμεντ Σαλάχ είναι στο βασικό σχήμα παρά τα δημοσιεύματα των τελευταίων ωρών που τον είχαν αμφίβολο να ξεκινήσει.

Οι ενδεκάδες του αγώνα:

Αυστραλία: Μπιτς, Τσιρκάτι, Σούταρ, Χέρινγκτον, Μπος, Ο'Νιλ, Άιρβιν, Μπέχιτς, Βολπάτο, Μέτκαλφ, Ιρανκούντα

Αίγυπτος: Σουμπιρ, Χάνι, Ραμπία, Ιμπραχίμ, Χάφεζ, Φάθι, Ατία, Ασούρ, Σαλάχ, Ζίκο, Μαρμούς

COMMENTS
LATEST NEWS
22:28 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Από τη Μάντσεστερ Σίτι στη Φενέρμπαχτσε ο Άκε

22:25 MUNDIAL

Αυστραλία - Αίγυπτος: Ισοφαρίζουν με αυτογκόλ τα «Socceroos» (vid)

22:06 NBA

Βρήκε ομάδα στο NBA ο Τρέι Λάιλς

21:59 GREEK BASKET LEAGUE

Στον Βίκο Ιωαννίνων ο Κωστής Γόντικας

21:51 EUROLEAGUE

Αποθέωσε Διαμαντίδη, Μπατίστ και Μπογκντάνοβιτς ο Ομπράντοβιτς (vid)

21:45 ΣΠΟΡ

Wimbledon: Μεσημέρι Σαββάτου η μάχη της Σάκκαρη κόντρα στην Παολίνι

21:20 MUNDIAL

Αυστραλία - Αίγυπτος: Άνοιξε το σκορ για τους «Φαραώ» ο Ασούρ (vid)

21:11 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ιωαννίδης: «Η προηγούμενη σεζόν δεν τελείωσε όπως θέλαμε - Είμαι έτοιμος να παίξω»

20:46 MUNDIAL

LIVE: Αυστραλία - Αίγυπτος

20:39 NBA

NBA: Στους Ουίζαρντς με ανταλλαγή ο ΝτεΆντρε Έιτον

20:24 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Επίσημο του Σταμέλλου στην Κηφισιά

20:22 GREEK BASKET LEAGUE

Παρέμεινε στη Δόξα Λευκάδας ο Χατζηνικόλας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας