Παρέμεινε στη Δόξα Λευκάδας ο Χατζηνικόλας

Κάτοικος Λευκάδας θα παραμείνει για ακόμη μια σεζόν ο Γιάννης Χατζηνικόλας, με την Δόξα να ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον 30χρονο γκαρντ ενόψει της παρθενικής συμμετοχής της ομάδας από το Ιόνιο στην GBL.

Τη σεζόν που μας πέρασε, ο Χατζηνικόλας έβαλε το δικό του λιθαράκι ώστε να εξασφαλιστεί η άνοδος, μετρώντας κατά μέσο όρο 12 πόντους, 4.9 ριμπάουντ και 3.5 ασίστ ανά 25.2 λεπτά σε 17 παιχνίδια της Elite League.

Η ανακοίνωση:

“Η ΚΑΕ Δόξα Λευκάδας ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Γιάννη Χατζηνικόλα, ο οποίος θα συνεχίσει να φορά τα χρώματα της ομάδας μας και τη νέα αγωνιστική περίοδο στην GBL.

Ο Γιάννης ήρθε στη Λευκάδα στα μέσα της περσινής σεζόν και κατάφερε σε σύντομο χρονικό διάστημα να αποτελέσει αναπόσπαστο κομμάτι της προσπάθειας της ομάδας μας. Με την αγωνιστική του συνέπεια, την εμπειρία και τη μαχητικότητά του, είχε καθοριστική συμβολή στην πορεία που οδήγησε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος της Elite League και στην επιστροφή της Δόξας Λευκάδας στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ.

Η οικογένεια της Δόξας Λευκάδας είναι ιδιαίτερα χαρούμενη που ο Γιάννης θα παραμείνει μαζί μας σε αυτή τη νέα σελίδα της ιστορίας του συλλόγου.

Συνεχίζουμε μαζί, έτοιμοι να γράψουμε το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της Δόξας Λευκάδας”.