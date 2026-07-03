Ιωαννίδης: «Η προηγούμενη σεζόν δεν τελείωσε όπως θέλαμε - Είμαι έτοιμος να παίξω»

Με ευχάριστα νέα ξεκίνησε η καλοκαιρινή προετοιμασία της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, καθώς ο Φώτης Ιωαννίδης έχει αφήσει οριστικά πίσω του τον τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε την περασμένη αγωνιστική περίοδο.

Ο διεθνής Έλληνας επιθετικός συμμετέχει χωρίς περιορισμούς σε όλες τις προπονήσεις της πορτογαλικής ομάδας, ακολουθώντας το πλήρες πρόγραμμα και δείχνοντας πως είναι απόλυτα έτοιμος για τη νέα σεζόν.

Η προηγούμενη χρονιά δεν εξελίχθηκε όπως θα ήθελε ο Ιωαννίδης, καθώς το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπισε τον κράτησε εκτός δράσης για σημαντικό χρονικό διάστημα.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Ιωαννίδης

«Η προηγούμενη σεζόν δεν τελείωσε όπως θέλαμε. Ήμασταν στο δρόμο μας καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, στο τέλος δεν πετύχαμε τον στόχο μας, αλλά αυτή τη σεζόν είμαστε πιο πεινασμένοι από ποτέ και είμαστε πρόθυμοι να παλέψουμε για το πρωτάθλημα και για τα πάντα», τόνισε.

Στη συνέχεια μίλησε επίσης για τις πρώτες του επαφές με τις νέες μεταγραφές της Σπόρτινγκ, από τις οποίες αντλεί τις καλύτερες εντυπώσεις:

«Μου φαίνονται εξαιρετικοί, φιλικοί και ελπίζω να μας βοηθήσουν καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Είμαι σίγουρος ότι θα το κάνουν», είπε ενώ αναφέρθηκε επίσης στις κύριες προκλήσεις που θέτει η προετοιμασία:

«Νομίζω ότι η κόπωση και η θερμοκρασία, η οποία είναι υψηλή, αλλά είναι μια φυσιολογική διαδικασία στο ποδόσφαιρο. Είμαστε εδώ για να δουλέψουμε, να είμαστε καλύτεροι κάθε μέρα, έχουμε χρόνο για αυτό και είμαστε πολύ αφοσιωμένοι».

Ανυπόμονος να επιστρέψει στο γήπεδο José Alvalade και μπροστά στους οπαδούς της Σπόρτινγκ, ο Φώτης Ιωαννίδης περιέγραψε τα συναισθήματα μιας ημέρας που πλησιάζει όλο και περισσότερο:

«Έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που έπαιξα, οπότε μου λείπει πολύ. Δουλεύω σκληρά γι' αυτό επειδή πέρασα κάποιες δύσκολες στιγμές την περασμένη σεζόν. Αλλά τώρα είμαι έτοιμος να παίξω. Οι φίλαθλοι της Σπόρτινγκ είναι πάντα πολύ κοντά μας. Ήμουν πολύ χαρούμενος με την υποστήριξή τους την περασμένη σεζόν, μας στήριξαν πολύ και είμαι σίγουρος ότι θα το κάνουν ξανά. Ας ελπίσουμε ότι είναι μαζί μας και ότι μπορούμε να προσφέρουμε αυτό που θέλουν και τους αξίζει».