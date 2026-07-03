Βρήκε ομάδα στο NBA ο Τρέι Λάιλς

Στην Αμερική και το NBA για λογαριασμό των Τίμπεργουλφς επιστρέφει ο Τρέι Λάιλς, με τον μέχρι πρότινος παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης να υπογράφει μονοετές συμβόλαιο με την ομάδα της Μινεσότα.

Βρήκε ομάδα στο NBA ο Τρέι Λάιλς
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Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τρέι Λάιλς, με τον Αμερικανό να επιστρέφει στο NBA μετά από ένα χρόνο για λογαριασμό των Μινεσότα Τίμπεργουλφς.

Όπως αναφέρει ο ρεπόρτερ, Μάικλ Σκότο, Λάιλς και Τίμπεργουλφς συμφώνησαν σε συμβόλαιο μονοετούς διάρκειας, με τους «Λύκους» να προσθέτουν έναν έμπειρο παίκτη στο ρόστερ τους ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Συνολικά στην καριέρα του στο NBA, φορώντας τις φανέλες των Τζαζ, Νάγκετς, Σπερς, Πίστονς και Κινγκς, ο 30χρονος έχει κατά μέσο όρο 7.6 πόντους και 4.3 ριμπάουντ.

Τη φετινή σεζόν στη EuroLeague με τη Ρεάλ Μαδρίτης είχε κατά μέσο όρο 13.5 πόντους, 4.5 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ ανά αγώνα.

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