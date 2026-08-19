Ολυμπιακός: Ο «πόλεμος» μόλις άρχισε με Ουόκαπ, προβληματισμός για Μπαρτζώκα

Οι περισσότεροι που γνώριζαν πρόσωπα και καταστάσεις μόνο από τα σύννεφα δεν έχουν πέσει για τα όσα έχουν διαδραματιστεί τις τελευταίες ώρες στο «στρατόπεδο» του Ολυμπιακού.

Ο «πόλεμος» που έχει ξεσπάσει μεταξύ της ομάδας του Πειραιά και του Τόμας Ουόκαπ, λόγω της καταγγελίας που έκανε ο Αμερικανός παίκτης για τη μονομερή ανανέωση του συμβολαίου του μοιάζει να είναι μόλις στην αρχή του με το… οικογενειακό κλίμα που υπήρχε κάποτε μεταξύ των δύο πλευρών να αποτελεί παρελθόν και τις σχέσεις μεταξύ τους να είναι πλέον εχθρικές.

Ο Ουόκαπ κατέστησε σαφές με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι δεν θέλει να επιστρέψει στην Ελλάδα, μάλιστα ανέβασε και ένα σχετικό βίντεο σήμερα το πρωί από την προπόνησή του στην Αμερική τη στιγμή που οι «ερυθρόλευκοι» τον περιμένουν στην αυριανή πρώτη συγκέντρωση της ομάδας τους, ενώ ο Ολυμπιακός τονίζει σε όλους τους τόνους πως δεν πρόκειται να τον αφήσει να φύγει και μάλιστα οι άνθρωποι της ομάδας του Πειραιά είναι διατεθειμένοι να του… καρφώσουν το δελτίο στο ταβάνι.

Η όλη κατάσταση μόνο απλή δεν είναι και πραγματικά γεννιούνται πολλά και εύλογα ερωτηματικά. Πως είναι δυνατόν ο Ολυμπιακός να έχει φτάσει σε αυτό το σημείο (να επιλύει τις διαφορές του στο BAT) με το αγαπημένο του παιδί;

Με το αγαπημένο παιδί του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Με τον παίκτη που έχαιρε μιας άνευ προηγουμένης ασυλίας από τους διαιτητές.

Με τον παίκτη που για.. πάρτη του καταστρατηγήθηκαν νόμοι και κανονισμοί για να πάρει στα χέρια του σε ένα βράδυ το ελληνικό διαβατήριο.

Με τον παίκτη που έβαλε πολλές φορές πλάτη για να συμπαρασταθεί στις κακές στιγμές του προπονητή του.

Και όμως αυτός ο παίκτης πλέον είναι στο… στόχαστρο όλων στον Ολυμπιακό, αποδεικνύοντας στην πράξη πως ουδέποτε υπήρξε η πολυδιαφημισμένη οικογενειακή ατμόσφαιρα στα αποδυτήρια του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας.

Ο Ουόκαπ, με τις ευλογίες του Λιόλιου και της ΕΟΚ, χρησιμοποιήθηκε από τον Ολυμπιακό όπως έπρεπε (βγαίνοντας και ο ίδιος πολλαπλά κερδισμένος, αν και έχει να φορέσει τη φανέλα με το Εθνόσημο για πάνω από δύο χρόνια) και πλέον άπαντες είναι εκτεθειμένοι και χρωστούν απαντήσεις σε όλο το ελληνικό φίλαθλο κοινό.

Όμως, εκτεθειμένος αυτή τη στιγμή και προβληματισμένος είναι και ο Γιώργος Μπαρτζώκας. Ο Έλληνας τεχνικός στήριξε όσο ελάχιστοι τον αγαπημένο του παίκτη και πλέον ο Ουόκαπ του έχει δημιουργήσει έναν πολύ μεγάλο «πονοκέφαλο». Ο μεταγραφικός σχεδιασμός έχει ένα τεράστιο κενό αναφορικά με το ελληνικό στοιχείο, από τη στιγμή που ο Ουόκαπ δεν είναι διατεθειμένος να φορέσει και πάλι τα «ερυθρόλευκα» και στον Ολυμπιακό υπάρχει πρόβλημα στο ελληνικό στοιχείο. Ο Μπαρτζώκας καταστρώνει τα πλάνα του από την αρχή και είναι αν αναγκασμένος να βρει λύσεις από μια… δεξαμενή που είναι άδεια.

Και φυσικά αυτός που θα πρέπει να βγει μπροστά και να δώσει άμεσα απαντήσεις για το τι έχει γίνει με την ελληνοποίηση του Τόμας Ουόκαπ, για την παρουσία του στην Εθνική, για την απουσία του τα τελευταία δύο χρόνια και για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα είναι ο Βαγγέλης Λιόλιος. Αρκετά έμεινε εν κρυπτώ…