Στο BAT θα λύσουν τις διαφορές του Ουόκαπ και Ολυμπιακός

Σε ανοιχτή διαμάχη βρίσκονται πλέον Ολυμπιακός και Τόμας Ουόκαπ, με τις εξελίξεις γύρω από το μέλλον του Τεξανού γκαρντ στο λιμάνι να είναι καταιγιστικές.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός άσος προχώρησε σε καταγγελία της μονομερούς ανανέωσης του συμβολαίου του με την ομάδα του Πειραιά, ζητώντας εγγράφως να μείνει ελεύθερος. Στον αντίποδα, η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ παραμένει ανένδοτη, διαμηνύοντας πως η συμφωνία βρίσκεται σε πλήρη ισχύ έως το καλοκαίρι του 2027.

Η υπόθεση περνά πλέον στη δικαιοδοσία του ανεξάρτητου δικαστηρίου της Γενεύης, το οποίο εξειδικεύεται στην ταχεία και δίκαιη επίλυση οικονομικών και συμβατικών διαφωνιών στο μπάσκετ.

Το BAT (Basketball Arbitral Tribunal) αναμένεται να καθορίσει το πλαίσιο και το ενδεχόμενο χρηματικό αντίτιμο (buy-out) που θα καταβληθεί στον Ολυμπιακό, όπως έχει πράξει και σε αντίστοιχες περιπτώσεις στο παρελθόν.

Παράλληλα, ο 33χρονος γκαρντ μοιάζει πολύ δύσκολο να δώσει το «παρών» στην πρώτη συγκέντρωση των Πρωταθλητών Ευρώπης την προσεχή Πέμπτη (20/08), με τους Πειραιώτες να είναι αποφασισμένοι να προασπίσουν τα νόμιμα δικαιώματά τους.