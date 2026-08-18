«Πόλεμος» Ολυμπιακού - Ουόκαπ: Κατήγγειλε το συμβόλαιό του ο Τεξανός!

Στα άκρα φαίνεται πως βρίσκονται οι σχέσεις του Ολυμπιακού με τον Τόμας Ουόκαπ, καθώς σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες επιβεβαιώνονται τα ρεπορτάζ που ήθελαν τον Τεξανό παίκτη να έχει καταγγείλει μονομερώς το συμβόλαιό του με την ομάδα του Πειραιά.

Ο Αμερικανός γκαρντ ζήτησε από τον Ολυμπιακό να φύγει άμεσα από την ομάδα και να μη συνεχίσει να βρίσκεται σε ισχύ το συμβόλαιο του, μιας και όπως όλα δείχνουν έχει συμφωνήσει να συνεχίσει την καριέρα του στην Ντουμπάι.

Ωστόσο, το συγκεκριμένο σενάριο μόνο εύκολο δε θα είναι μιας και ο Ολυμπιακός όπως… ενημέρωσε δεν πρόκειται να παρατήσει τα όπλα και δεν πρόκειται να αφήσει ελεύθερο τον Τόμας Ουόκαπ.

Οι «ερυθρόλευκοι» είναι φανερά ενοχλημένοι από την στάση του παίκτη τους και όπως ξεκαθάρισαν τον περιμένουν κανονικά στην έναρξη της προετοιμασίας της ομάδας, αλλιώς θα προβούν σε οποιοδήποτε μέτρο χρειαστεί προκειμένου να προασπίσουν το συμφέρον της ομάδας τους.

Πλέον, είναι ξεκάθαρο ότι το... γυαλί μεταξύ των δύο πλευρών δεν έχει απλά… ραγίσει, αλλά έχει σπάσει με τις σχέσεις να μην είναι απλά τεταμένες αλλά να είναι ξεκάθαρα πολεμικές.

Και πραγματικά «γεννούνται» εύλογες απορίες για το πως η σχέση του Ολυμπιακού με το… αγαπημένο παιδί του Γιώργου Μπαρτζώκα έφτασε σε αυτό το σημείο και με ποιανού την ευθύνη.

Αναλυτικά η σχετική ενημέρωση του Ολυμπιακού:

«Ο καλαθοσφαιριστής Thomas Walkup κοινοποίησε, σήμερα, στην Κ.Α.Ε. Ολυμπιακός μονομερή έγγραφη καταγγελία του συμβολαίου του, ζητώντας, αναίτια, την άμεση αποδέσμευσή του.

Η Κ.Α.Ε. Ολυμπιακός δηλώνει κατηγορηματικά ότι το συμβόλαιο του αθλητή είναι σε ισχύ έως το καλοκαίρι του 2027. Κατά συνέπεια, τον αναμένουμε την Πέμπτη 20/8 στην Ελλάδα για τις προγραμματισμένες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις.

Σε αντίθετη περίπτωση, η Κ.Α.Ε. Ολυμπιακός επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει κάθε νόμιμο μέσο για να διαφυλάξει τα δικαιώματά της».