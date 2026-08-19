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Ολυμπιακός: Δεν γυρίζει Ελλάδα ο Ουόκαπ - Κάνει προπονήσεις στη Νέα Υόρκη

Ο Τόμας Ουόκαπ παραμένει στις ΗΠΑ και ανέβασε βίντεο στα social media από την προπόνησή του, την ώρα που οι σχέσεις του με τον Ολυμπιακό παραμένουν τεταμένες.

Ολυμπιακός: Δεν γυρίζει Ελλάδα ο Ουόκαπ - Κάνει προπονήσεις στη Νέα Υόρκη
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Στη Νέα Υόρκη παραμένει ο Τόμας Ουόκαπ, ο οποίος ανέβασε στα social media βίντεο από την προπόνησή του στις ΗΠΑ.

Μία ημέρα πριν από την έναρξη της προετοιμασίας του Ολυμπιακού, στην οποία ο Αμερικανός άσος οφείλει να βρίσκεται και να δώσει το «παρών», ο ίδιος εξακολουθεί να βρίσκεται εκτός Ελλάδας. Η συγκεκριμένη κίνηση ερμηνεύεται από κάποιους ως ένδειξη της πρόθεσής του να μην παραστεί στην πρώτη συγκέντρωση των «ερυθρόλευκων» ενόψει της νέας σεζόν.

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Εάν τελικά ο Ουόκαπ δεν βρεθεί στο «ραντεβού» της ομάδας, τότε αναμένεται να ενταθούν ακόμη περισσότερο οι ήδη τεταμένες σχέσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Υπενθυμίζεται πως ο Ουόκαπ, όπως έγινε γνωστό την Τρίτη, προχώρησε σε καταγγελία του συμβολαίου του με τον Ολυμπιακό, ζητώντας να μείνει ελεύθερος.

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Από την πλευρά τους, οι «ερυθρόλευκοι» ενημέρωσαν για την κίνηση του παίκτη, τονίζοντας πως ο ίδιος δεσμεύεται με συμβόλαιο και βάσει αυτού, οφείλει να δώσει το «παρών» στις υποχρεώσεις της ομάδας.

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