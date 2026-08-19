Δημήτρης Γιαννακόπουλος για Ουόκαπ: «Είπες την απαγορευμένη λέξη»

Ο Τεξανός γκαρντ αποφάσισε να καταγγείλει μονομερώς το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό, ούτως ώστε να μείνει ελεύθερος και να συνεχίσει την καριέρα του στην Ντουμπάι BC, υπό τις οδηγίες του Τσάβι Πασκουάλ.

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Οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από την υπόθεση προκάλεσαν το σχόλιο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο οποίος σχολίασε το θέμα με τον δικό του τρόπο.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, μέσω μηνύματός του στα social media, αναφέρθηκε στην υπόθεση Oυόκαπ, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Είπες την απαγορευμένη λέξη».