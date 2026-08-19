ΕΟΚ: Στα 10 ευρώ τα εισιτήρια για τον αγώνα με την Κύπρο

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για τα πολύ κρίσιμα παιχνίδια των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου η Εθνική ομάδα αντιμετωπίζει την Κύπρο, με την ΕΟΚ να ανακοινώνει γενική είσοδο 10 ευρώ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Εθνική Ανδρών θα δώσει δύο αγώνες προετοιμασίας πριν από τις αναμετρήσεις με την Ουκρανία και την Ισπανία για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Το πρώτο φιλικό είναι στις 22 Αυγούστου απέναντι στην Πολωνία και το δεύτερο απέναντι την Κύπρο δύο μέρες αργότερα (24/8, 18.00) στο Telekom Center Athens.

Η γενική είσοδος για τον αγώνα Ελλάδα – Κύπρος Aegean Acropolis είναι 10 ευρώ και μπορείτε να κλείσετε την θέση σας δίπλα στην Εθνική Ομάδα μέσω της ticketmaster με ένα “κλικ” ΕΔΩ.

Για την αγορά εισιτηρίου απαιτούνται ονοματεπώνυμο και αριθμός ταυτότητας. Οι φίλαθλοι παρακαλούνται να συμπληρώνουν σωστά τα στοιχεία τους, καθώς θα γίνει αυστηρός έλεγχος ταυτοπροσωπίας. Δεν χρειάζεται η διαδικασία μέσω gov. Για οποιαδήποτε απορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο eok-tickets@basket.gr.

Η είσοδος για τα παιδιά ηλικίας έως πέντε (5) ετών είναι δωρεάν χωρίς εξασφαλισμένη θέση. Για εισιτήρια ΑμεΑ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την ticketmaster στο (+30) 211 19 81 535, καθημερινά 10:00–20:00. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται στο eok-tickets@basket.gr.

Σας περιμένουμε στο Telekom Center Athens, #pantadipla στο πλευρό της Επίσημης Αγαπημένης»!