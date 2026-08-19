· ΟΦΗ · ΤΣΣΚΑ Σόφιας

ΟΦΗ - ΤΣΣΚΑ Σόφιας: Χωρίς Πιεδραΐτα οι Βούλγαροι στο Ηράκλειο

Αναχώρησε η αποστολή των Βούλγαρων για την Κρήτη.

ΟΦΗ - ΤΣΣΚΑ Σόφιας: Χωρίς Πιεδραΐτα οι Βούλγαροι στο Ηράκλειο
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Για το Ηράκλειο αναχώρησε νωρίς το πρωί της Τετάρτης (19/08) από τη Σόφια η αποστολή της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, ενόψει της αναμέτρησης της Πέμπτης (20/08) με τον ΟΦΗ για τα playoffs του Europa League.

Εκτός μάχης και από τα δύο παιχνίδια θα βρίσκεται ο Αλεχάνδρο Πιεδραΐτα, καθώς αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. Ο Κολομβιανός εξτρέμ αποκτήθηκε τον Ιανουάριο και την περασμένη σεζόν κατέγραψε 16 συμμετοχές και 2 ασίστ, ενώ τη φετινή αγωνιστική περίοδο έχει ήδη αγωνιστεί σε τρία ματς.

Τη θέση του στην αποστολή θα πάρει ο Ρουμάνος ακραίος Καταλίν Ίτου, ο οποίος αποκτήθηκε πριν από λίγες ημέρες.

COMMENTS
LATEST NEWS
15:06 BET ON

Η επιλογή της ΒΕΤΜΑΤ και του Ανδρέα Ματθαιακάκη για το Ναϊμέγκεν - Μπόντο Γκλιμτ

14:51 GREEK BASKET LEAGUE

Στο Μαρούσι ο Λούντζης

14:31 SUPER LEAGUE

Η Novibet συνεχίζει να στηρίζει την ΠΑΕ Παναιτωλικός έως το 2028

14:17 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Εξελίξεις με Ταρέμι - Αποχωρεί άμεσα ο Ιρανός

14:07 MUNDOBASKET

Χωρίς Αλντάμα κόντρα στην Ελλάδα η Ισπανία

13:36 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Συναγερμός στην Αγγλία - Βρέθηκε νεκρός στο γήπεδο της Τσάρλτον

13:23 MUNDOBASKET

Σπανούλης: «Δεν υπάρχει πίεση, υπάρχει ένας στόχος»

13:11 MUNDOBASKET

Μήτογλου: «Είμαστε προετοιμασμένοι για παιχνίδια do or die»

13:10 EUROPA LEAGUE

Κωστούλας: «Μας δίνει ψυχολογία το Super Cup»

13:03 MUNDOBASKET

Ντόρσεϊ: «Έχουμε δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια μπροστά μας»

12:59 EUROPA LEAGUE

Κόντης: «Είμαστε ανυπόμονοι για μια τεράστια πρόκληση»

12:53 CONFERENCE LEAGUE

Λίσι: «Θα πιέσει η Μπραν - Να ανταποκριθούμε στη μετά Κωνσταντέλια εποχή»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας