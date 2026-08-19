ΟΦΗ - ΤΣΣΚΑ Σόφιας: Χωρίς Πιεδραΐτα οι Βούλγαροι στο Ηράκλειο

Για το Ηράκλειο αναχώρησε νωρίς το πρωί της Τετάρτης (19/08) από τη Σόφια η αποστολή της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, ενόψει της αναμέτρησης της Πέμπτης (20/08) με τον ΟΦΗ για τα playoffs του Europa League.

Εκτός μάχης και από τα δύο παιχνίδια θα βρίσκεται ο Αλεχάνδρο Πιεδραΐτα, καθώς αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. Ο Κολομβιανός εξτρέμ αποκτήθηκε τον Ιανουάριο και την περασμένη σεζόν κατέγραψε 16 συμμετοχές και 2 ασίστ, ενώ τη φετινή αγωνιστική περίοδο έχει ήδη αγωνιστεί σε τρία ματς.

Τη θέση του στην αποστολή θα πάρει ο Ρουμάνος ακραίος Καταλίν Ίτου, ο οποίος αποκτήθηκε πριν από λίγες ημέρες.