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ΑΕΚ: Το «αντίο» του Ελίασον στην Ένωση

Ο Σουηδός εξτρέμ αποχώρησε από την ΑΕΚ έπειτα από τέσσερα χρόνια και συνεχίζει την καριέρα του στην Ιντερνασιονάλ ως δανεικός.

ΑΕΚ: Το «αντίο» του Ελίασον στην Ένωση
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Το δικό του «αντίο» στην ΑΕΚ είπε ο Νίκλας Ελίασον, ο οποίος έπειτα από τέσσερα χρόνια παρουσίας στην Ένωση αποχώρησε από την ομάδα και θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ιντερνασιονάλ με τη μορφή δανεισμού.

Ο Σουηδός εξτρέμ θέλησε να αποχαιρετήσει τους «κιτρινόμαυρους» και μέσω ανάρτησής του στα social media, ευχαριστώντας τους συμπαίκτες, τους προπονητές, τα επιτελεία, αλλά και τον κόσμο της ΑΕΚ.

«Ευχαριστώ ΑΕΚ, για μια αξέχαστη περίοδο. Ευχαριστώ τους συμπαίκτες μου, τους προπονητές, τα επιτελεία και όλους τους εκπληκτικούς οπαδούς για όλα. Σας εύχομαι τα καλύτερα για τη νέα σεζόν».

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην ΑΕΚ, ο Ελίασον πανηγύρισε την κατάκτηση δύο πρωταθλημάτων και ενός Κυπέλλου, ενώ συνολικά κατέγραψε 134 συμμετοχές, σημειώνοντας 13 τέρματα.

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Το μήνυμα του Ελίασον

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