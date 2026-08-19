ΑΕΚ: Αυτές είναι οι πιθανότητες πρόκρισης στη League Phase του Champions League

Καλή εμφάνιση πραγματοποίησε η ΑΕΚ στη Σόφια απέναντι στη Λέφσκι, με το τελικό 0-0 να την αδικεί, καθώς είχε τις σημαντικότερες ευκαιρίες για να ανοίξει το σκορ. Η Ένωση θα τα δώσει όλα για την πρόκριση στη League Phase του Champions League την προσεχή Τετάρτη (26/8, 22:00) στην Allwyn Arena, έχοντας παράλληλα τη δύναμη της έδρας στο πλευρό της.

Το Football Meets Data εξακολουθεί να θεωρεί την ΑΕΚ ως το μεγαλύτερο φαβορί για την πρόκριση στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, μεταξύ των ομάδων που συμμετέχουν στα play offs. Μάλιστα, το ποσοστό των πιθανοτήτων της Ένωσης αυξήθηκε στο 73%, από το 65% που ήταν πριν από την πρώτη αναμέτρηση με τη Λέφσκι.

Το γεγονός πως η ΑΕΚ έφυγε αήττητη από τη Βουλγαρία, χωρίς μάλιστα να δεχθεί γκολ, ενίσχυσε τις πιθανότητες πρόκρισης της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς. Πλέον, έχει την ευκαιρία να εξασφαλίσει στο σπίτι της το εισιτήριο για τα… αστέρια και να επιστρέψει στη φάση των ομίλων του Champions League έπειτα από οκτώ χρόνια.

Μια πιθανή πρόκριση της ΑΕΚ, άλλωστε, θα έχει πολλαπλά οφέλη τόσο για την ίδια την ομάδα, σε οικονομικό και αγωνιστικό επίπεδο, όσο και για την Ελλάδα στη μάχη που δίνει για την άνοδο στη 10η θέση του UEFA ranking.

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Σε περίπτωση που η Ένωση εξασφαλίσει την παρουσία της στη League Phase του Champions League, η χώρα μας θα λάβει μπόνους 1.200 βαθμών και θα μειώσει την απόσταση από την Τσεχία και την Πολωνία, οι οποίες βρίσκονται μπροστά στη βαθμολογία.