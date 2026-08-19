Νίκολιτς: «Δεν είμαι ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα, μπορούσαμε ένα γκολ»

Ο Σέρβος τεχνικός τόνισε ότι δεν έμεινε ευχαριστημένος από τη «λευκή» ισοπαλία στη Σόφια, υπογραμμίζοντας πως η «Ένωση» είχε τις ευκαιρίες για να πάρει τη νίκη.

Οι δηλώσεις του προπονητής της ΑΕΚ, Μάρκο Νίκολιτς, μετά το τέλος του αγώνα:

«Το γήπεδο ήταν γεμάτο, όμως ο αγωνιστικός χώρος δεν βρισκόταν στην καλύτερη κατάσταση και η μπάλα αναπηδούσε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο μας που, όπως πάντα, ήρθε για να μας στηρίξει.

Δεν είμαι ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα. Θεωρώ ότι εμείς ήμασταν πιο κοντά στη νίκη, καθώς δημιουργήσαμε αρκετές ευκαιρίες. Στο δεύτερο ημίχρονο, μετά τις αλλαγές, είχαμε τον έλεγχο, όμως σε ορισμένες καθοριστικές στιγμές δεν πήραμε τις σωστές αποφάσεις. Συνήθως δεν κάνουμε τέτοια λάθη και γι' αυτό δεν καταφέραμε να κερδίσουμε.

Λυπάμαι γιατί μας έλειψε το γκολ και πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να πετύχουμε τουλάχιστον ένα. Το αποτέλεσμα αφήνει τα πάντα ανοιχτά για τη ρεβάνς, την οποία θα δώσουμε στην έδρα μας σε οκτώ ημέρες.

Πριν από αυτό, όμως, υπάρχει το παιχνίδι με τον Ηρακλή και θέλουμε να ξεκινήσουμε με νίκη στο πρωτάθλημα. Δεν είναι κακό αποτέλεσμα, αντιμετωπίσαμε μια καλή ομάδα μπροστά σε 40.000 φιλάθλους. Η ρεβάνς θα κρίνει την πρόκριση. Μας έλειψε ουσιαστικά η τελική πάσα. Δεν ήταν άσχημη εμφάνιση, αλλά δεν είμαι απόλυτα ευχαριστημένος».

«Έχω πιο ψηλά από κάθε διοργάνωση το πρωτάθλημα»

Λίγο αργότερα στη συνέντευξη Τύπου ο Μάρκο Νίκολιτς, ανέφερε:

«Ήταν ένα φυσιολογικό ματς για τα Play Offs του Champions League. Ένα ανταγωνιστικό ματς, με υπέροχη ατμόσφαιρα. Ευχαριστώ τους οπαδούς μας που ήρθαν εδώ. Ο αγωνιστικός χώρος δεν ήταν καλός, η μπάλα αναπηδούσε και αυτό δεν άφησε τις δύο ομάδες να παίξουν καλύτερα και να έχουν καλύτερες τελικές.

Χάσαμε την ευκαιρία να νικήσουμε με τουλάχιστον ένα γκολ. Είχαμε καλά σημεία και ευκαιρίες, αλλά η τελική απόφαση δεν ήταν η κατάλληλη. Θα πρέπει να κοιτάξω κάποια πράγματα, όπως κάποιες πάσες ή μικρούς εγωισμούς. Μας έλειψε ένα γκολ, όμως και τότε, όπως και τώρα, δεν θα κρινόταν η πρόκριση.

Σε οκτώ μέρες έχουμε τη ρεβάνς στην έδρα μας, μπροστά στον κόσμο μας. Πιστεύω ότι θα είμαστε και λίγο καλύτεροι, επειδή για εμάς ήταν μόνο το δεύτερο παιχνίδι μας. Εμείς έχουμε ακόμα ένα ματς με τον Ηρακλή και θέλουμε να κάνουμε τις μικροβελτιώσεις που χρειάζονται».

Για το αν τον εντυπωσίασε κάτι: «Με εξέπληξε λίγο η διάταξη της ενδεκάδας της Λέφσκι και τα μπακ. Ήταν η Λέφσκι που ξέρουμε, μια καλή ομάδα. Σε ένα γήπεδο με 39.000 οπαδούς και τέτοια ατμόσφαιρα, είχαμε τον έλεγχο, αλλά μας έλειψε η αποφασιστικότητα. Τίποτα δεν έχει κριθεί και όποιος είναι καλύτερος θα προκριθεί.

Και οι δύο προπονητές πιθανότατα θα κάνουν κάποιες αλλαγές βάσει της ανάλυσης του ματς. Σίγουρα θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές στην τακτική. Από τη δική μου πλευρά, θα ήταν παράλογο αν άλλαζα κάτι. Είναι λογικό να κάνουμε κάποιες μικροαλλαγές στην τακτική».

Για το αν η Ευρώπη μπορεί να επηρεάσει την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα και για την επιλογή Ζίνι αντί Βάργκα: «Δεν χωρά ερώτημα και δεν επιτρέπεται να υπάρχει. Το ελληνικό πρωτάθλημα μας έδωσε τη δυνατότητα να είμαστε εδώ. Δεν πέσαμε από τον ουρανό. Πήραμε το πρωτάθλημα και γι’ αυτό είμαστε εδώ.

Σέβομαι το πρωτάθλημα. Είναι δύσκολο και φέτος είναι ακόμη πιο ανταγωνιστικό. Μπορεί να φανεί περίεργο, αλλά εγώ έχω πιο ψηλά από κάθε διοργάνωση το πρωτάθλημα. Δεν σκέφτηκα να αναβάλω το ματς το ερχόμενο ματς με τον Ηρακλή. Αυτήν την περίοδο πρέπει να πάρουμε ρυθμό. Δεν πιστεύω πως υπάρχει κίνδυνος να χάσουμε βαθμούς.

Έχουμε τρεις εξαιρετικούς επιθετικούς (Γιόβιτς, Βάργκα και Ζίνι) και έναν πολύ φορμαρισμένο Γκατσίνοβιτς. Θα τους χρησιμοποιήσω όλους, ανάλογα με το τι είναι καλύτερο για την ομάδα εκείνη τη στιγμή».