· Βίκινγκ · Λιόν · Ντινάμο Ζάγκρεμπ · Φενέρμπαχτσε

Champions League: Ισοπαλίες και όλα ανοιχτά ενόψει των ρεβάνς - Τα αποτελέσματα της βραδιάς

Απόλυτη ισορροπία στις πρώτες αναμετρήσεις της Τρίτης για τα playoffs του Champions League, καθώς και τα τρία παιχνίδια έληξαν ισόπαλα, αφήνοντας ανοιχτούς λογαριασμούς ενόψει των ρεβάνς.

Champions League: Ισοπαλίες και όλα ανοιχτά ενόψει των ρεβάνς - Τα αποτελέσματα της βραδιάς
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Όλα θα κριθούν στις ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας όσον αφορά τις προκρίσεις στην League Phase του Champions League, καθώς οι πρώτες τρεις αναμετρήσεις της Τρίτης (18/08) έληξαν χωρίς νικητή.

Συγκεκριμένα, στο Ζάγκρεμπ, η Ντινάμο πήρε αβαντάζ δύο τερμάτων (2-0) απέναντι στη Βίκινγκ, όμως οι Νορβηγοί αντέδρασαν άμεσα, φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσα για το τελικό 2-2. Παράλληλα, στην Κωνσταντινούπολη, Φενέρμπαχτσε και Λιόν αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 και όλα θα κριθούν στον επαναληπτικό της Γαλλίας.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς

Τρίτη 18 Αυγούστου

Λέφσκι Σόφιας - AEK 0-0

Ντιναμό Ζάγκρεμπ -Βίκινγκ 2-2

Φενέρμπαχτσε - Λιόν 1-1

Τετάρτη 19 Αυγούστου (22:00)

Σέλτικ - ΛΑΣΚ Λιντζ

Σλόβαν Μπρατισλάβας - Τσέλιε

Χάποελ Μπερ Σεβά - Σαμπάχ

Ναϊμέγκεν - Μπόντο Γκλιμτ

*Οι δεύτεροι αγώνες θα γίνουν στις 25 και 26 Αυγούστου

COMMENTS
LATEST NEWS
00:48 CHAMPIONS LEAGUE

Ρέλβας: «Πιστεύουμε στην πρόκριση στην έδρα μας»

00:39 CHAMPIONS LEAGUE

Μουκουντί: «Όλα θα κριθούν στη Νέα Φιλαδέλφεια, να σκεφτούμε πρώτα τον Ηρακλή και μετά τη ρεβάνς»

00:23 CHAMPIONS LEAGUE

Λέφσκι Σόφιας - ΑΕΚ: Η αναγνώριση των κιτρινόμαυρων οπαδών κι η αγκαλιά του Ηλιόπουλου μετά το τέλος

00:16 CHAMPIONS LEAGUE

Νίκολιτς: «Δεν είμαι ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα, μπορούσαμε ένα γκολ»

00:14 CHAMPIONS LEAGUE

Λέφσκι Σόφιας - ΑΕΚ: Τα highlights από τη «λευκή» ισοπαλία της «Ένωσης» στο «Βασίλ Λέφσκι»

00:06 CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Ισοπαλίες και όλα ανοιχτά ενόψει των ρεβάνς - Τα αποτελέσματα της βραδιάς

23:50 CHAMPIONS LEAGUE

ΑΕΚ: Η μέρα και η ώρα της ρεβάνς με τη Λέφσκι Σόφιας

23:49 CHAMPIONS LEAGUE

Λέφσκι Σόφιας - ΑΕΚ 0-0: Η πρόκριση για τα... αστέρια θα κριθεί στο «σπίτι» της!

23:38 CHAMPIONS LEAGUE

Λέφσκι Σόφιας – ΑΕΚ: Οι δύο ευκαιρίες του Ζίνι

23:37 SUPER LEAGUE

Αυτή είναι η νέα ομάδα του Γερεμέγεφ μετά τον ΠΑΟΚ

23:31 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Προκρίσεις για Ατρόμητο και Λεβαδειακό - Αναλυτικά τα αποτελέσματα

23:30 CHAMPIONS LEAGUE

Λέφσκι Σόφιας – ΑΕΚ: Ωραία ατομική ενέργεια ο Μαϊκόν, τον σταμάτησε ο Στρακόσα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας