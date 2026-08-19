Champions League: Ισοπαλίες και όλα ανοιχτά ενόψει των ρεβάνς - Τα αποτελέσματα της βραδιάς
Απόλυτη ισορροπία στις πρώτες αναμετρήσεις της Τρίτης για τα playoffs του Champions League, καθώς και τα τρία παιχνίδια έληξαν ισόπαλα, αφήνοντας ανοιχτούς λογαριασμούς ενόψει των ρεβάνς.
Όλα θα κριθούν στις ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας όσον αφορά τις προκρίσεις στην League Phase του Champions League, καθώς οι πρώτες τρεις αναμετρήσεις της Τρίτης (18/08) έληξαν χωρίς νικητή.
Συγκεκριμένα, στο Ζάγκρεμπ, η Ντινάμο πήρε αβαντάζ δύο τερμάτων (2-0) απέναντι στη Βίκινγκ, όμως οι Νορβηγοί αντέδρασαν άμεσα, φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσα για το τελικό 2-2. Παράλληλα, στην Κωνσταντινούπολη, Φενέρμπαχτσε και Λιόν αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 και όλα θα κριθούν στον επαναληπτικό της Γαλλίας.
Τα αποτελέσματα της βραδιάς
Τρίτη 18 Αυγούστου
Λέφσκι Σόφιας - AEK 0-0
Ντιναμό Ζάγκρεμπ -Βίκινγκ 2-2
Φενέρμπαχτσε - Λιόν 1-1
Τετάρτη 19 Αυγούστου (22:00)
Σέλτικ - ΛΑΣΚ Λιντζ
Σλόβαν Μπρατισλάβας - Τσέλιε
Χάποελ Μπερ Σεβά - Σαμπάχ
Ναϊμέγκεν - Μπόντο Γκλιμτ
*Οι δεύτεροι αγώνες θα γίνουν στις 25 και 26 Αυγούστου