Champions League: Ισοπαλίες και όλα ανοιχτά ενόψει των ρεβάνς - Τα αποτελέσματα της βραδιάς

Όλα θα κριθούν στις ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας όσον αφορά τις προκρίσεις στην League Phase του Champions League, καθώς οι πρώτες τρεις αναμετρήσεις της Τρίτης (18/08) έληξαν χωρίς νικητή.

Συγκεκριμένα, στο Ζάγκρεμπ, η Ντινάμο πήρε αβαντάζ δύο τερμάτων (2-0) απέναντι στη Βίκινγκ, όμως οι Νορβηγοί αντέδρασαν άμεσα, φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσα για το τελικό 2-2. Παράλληλα, στην Κωνσταντινούπολη, Φενέρμπαχτσε και Λιόν αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 και όλα θα κριθούν στον επαναληπτικό της Γαλλίας.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς

Τρίτη 18 Αυγούστου

Λέφσκι Σόφιας - AEK 0-0

Ντιναμό Ζάγκρεμπ -Βίκινγκ 2-2

Φενέρμπαχτσε - Λιόν 1-1

Τετάρτη 19 Αυγούστου (22:00)

Σέλτικ - ΛΑΣΚ Λιντζ

Σλόβαν Μπρατισλάβας - Τσέλιε

Χάποελ Μπερ Σεβά - Σαμπάχ

Ναϊμέγκεν - Μπόντο Γκλιμτ

*Οι δεύτεροι αγώνες θα γίνουν στις 25 και 26 Αυγούστου