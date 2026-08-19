Οι φίλοι της ΑΕΚ που ταξίδεψαν στη Σόφια αναγνώρισαν την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του Μάρκο Νίκολιτς στον πρώτο αγώνα με τη Λέφσκι, για τα playoffs του Champions League - Ο Μάριος Ηλιόπουλος βρέθηκε στο γήπεδο κι αγκάλιασε έναν - έναν τους παίκτες.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα στη βουλγαρική πρωτεύουσα, οι «κιτρινόμαυροι» κατευθύνθηκαν προς την πλευρά όπου βρίσκονταν οι φίλοι της ομάδας, οι οποίοι τους υποδέχθηκαν με «ζεστό» χειροκρότημα.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος δεν έλειψε φυσικά ούτε από τη Σόφια, κατέβηκε στο γήπεδο, μετά το φινάλε κι αγκάλιασε τους παίκτες, ενώ στη συνέχεια πήγε μαζί τους για να χειροκροτήσουν τον κόσμο της ομάδας.