ΑΕΚ: Η μέρα και η ώρα της ρεβάνς με τη Λέφσκι Σόφιας

Στη Νέα Φιλαδέλφεια θα κριθεί η πρόκριση για την League Phase του Champions League, με την ΑΕΚ να μένει στο 0-0 κόντρα στη Λέφσκι Σόφιας στο «Βασίλ Λέφσκι» στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι, σπαταλώντας τις ευκαιρίες που της παρουσιάστηκαν, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο για να πάρει προβάδισμα.

Οι δύο ομάδες άφησαν ανοιχτούς λογαριασμούς ενόψει της ρεβάνς, με τον επαναληπτικό αγώνα να είναι προγραμματισμένος για την επόμενη Τετάρτη (26/08) στις 22:00 στην «Allwyn Arena».

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