Κύπελλο Ελλάδας: Προκρίσεις για Ατρόμητο και Λεβαδειακό - Αναλυτικά τα αποτελέσματα
Λεβαδειακός και Ατρόμητος επικράτησαν του Αστέρα AKTOR και Πύργου αντίστοιχα, κλειδώνοντας την παρουσία τους στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα των παιχνιδιών.
Ο Ατρόμητος αξιοποίησε την εμπειρία του και προκρίθηκε στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, επικρατώντας 3-1 του Πύργου στο Περιστέρι. Η ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ «καθάρισε» το ματς όταν προηγήθηκε 3-0 με σκόρερ τους Νούνιες στο 16΄, Τσούμπερ στο 25΄ και Τσιλούλη στο 68΄. Ο Πύργος του Νώντα Κουτρουμάνου έδωσε τον πρώτο του αγώνα ως επαγγελματικό σωματείο, μετά την άνοδό της από την Γ΄ εθνική, κερδίζοντας τις εντυπώσεις στο τελευταίο ημίωρο του παιχνιδιού, όταν μείωσε με τον Λεμονή στο 75΄ και έχασε αρκετές ευκαιρίες
Από την άλλη ο Λεβαδειακός εκμεταλλεύτηκε την αποβολή του Σίλβα στο 34ο λεπτό και επικράτησε 2-0 του Αστέρα Τρίπολης, κατακτώντας την πρόκριση στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Βοιωτούς, ο νεοαποκτηθείς Αργεντινός Αγκουστίν Ούρζι που σκόραρε στο 43΄ και το 63΄.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ του Β΄ προκριματικού του Κυπέλλου Ελλάδας:
Δευτέρα 17 Αυγούστου
Athens Kallithea - ΑΕΛ 1-3
(87΄ Μανιάς - 45+1΄πεν., 53΄ Κ. Παπαγεωργίου, 90+4΄ Αλμπάνης)
Αναγ. Καρδίτσας - Άρης 0-2
(49΄ Φαντιγκά, 66΄αυτ. Αναστασόπουλος)
Ηρακλής - Βόλος 1-3
(45+1΄ Κούστα - 22΄ Κάτσικας, 45+4΄ Σαουμπί, 60΄ Τζόκα)
Τρίτη 18 Αυγούστου
Ατρόμητος Αθηνών - ΠΑΣ Πύργος 3-1
(16΄ Νούνιες, 25΄ Τσούμπερ, 68΄ Τσιλούλης - 75΄ Λεμονής)
Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης 2-0
(43΄,63΄ Ούρσι)
Τετάρτη 19 Αυγούστου
17:00 «Μιχάλης Κρητικόπουλος», Ζάκυνθος – Κηφισιά
17:00 «Παντελής Μαγουλάς», Νίκη Βόλου - Πανιώνιος
17:00 ΔΑΚ Χρυσούπολης, Νέστος Χρυσούπολης - Απόλλων Καλαμαριάς
17:15 Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας, Καλαμάτα - Παναιτωλικός (κεκλεισμένων των θυρών)
19:00 Δημοτικό Στάδιο Σερρών, Πανσερραϊκός - Πανθρακικός
Δευτέρα 24 Αυγούστου
17:30 Δημοτικό Ερμούπολης, Ελλάς Σύρου - Μαρκό