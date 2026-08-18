Κύπελλο Ελλάδας: Προκρίσεις για Ατρόμητο και Λεβαδειακό - Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Λεβαδειακός και Ατρόμητος επικράτησαν του Αστέρα AKTOR και Πύργου αντίστοιχα, κλειδώνοντας την παρουσία τους στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα των παιχνιδιών.

Κύπελλο Ελλάδας: Προκρίσεις για Ατρόμητο και Λεβαδειακό - Αναλυτικά τα αποτελέσματα
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ατρόμητος αξιοποίησε την εμπειρία του και προκρίθηκε στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, επικρατώντας 3-1 του Πύργου στο Περιστέρι. Η ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ «καθάρισε» το ματς όταν προηγήθηκε 3-0 με σκόρερ τους Νούνιες στο 16΄, Τσούμπερ στο 25΄ και Τσιλούλη στο 68΄. Ο Πύργος του Νώντα Κουτρουμάνου έδωσε τον πρώτο του αγώνα ως επαγγελματικό σωματείο, μετά την άνοδό της από την Γ΄ εθνική, κερδίζοντας τις εντυπώσεις στο τελευταίο ημίωρο του παιχνιδιού, όταν μείωσε με τον Λεμονή στο 75΄ και έχασε αρκετές ευκαιρίες

Από την άλλη ο Λεβαδειακός εκμεταλλεύτηκε την αποβολή του Σίλβα στο 34ο λεπτό και επικράτησε 2-0 του Αστέρα Τρίπολης, κατακτώντας την πρόκριση στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Βοιωτούς, ο νεοαποκτηθείς Αργεντινός Αγκουστίν Ούρζι που σκόραρε στο 43΄ και το 63΄.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ του Β΄ προκριματικού του Κυπέλλου Ελλάδας:

Δευτέρα 17 Αυγούστου

Athens Kallithea - ΑΕΛ 1-3

(87΄ Μανιάς - 45+1΄πεν., 53΄ Κ. Παπαγεωργίου, 90+4΄ Αλμπάνης)

Αναγ. Καρδίτσας - Άρης 0-2

(49΄ Φαντιγκά, 66΄αυτ. Αναστασόπουλος)

Ηρακλής - Βόλος 1-3

(45+1΄ Κούστα - 22΄ Κάτσικας, 45+4΄ Σαουμπί, 60΄ Τζόκα)

Τρίτη 18 Αυγούστου

Ατρόμητος Αθηνών - ΠΑΣ Πύργος 3-1

(16΄ Νούνιες, 25΄ Τσούμπερ, 68΄ Τσιλούλης - 75΄ Λεμονής)

Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης 2-0

(43΄,63΄ Ούρσι)

Τετάρτη 19 Αυγούστου

17:00 «Μιχάλης Κρητικόπουλος», Ζάκυνθος – Κηφισιά

17:00 «Παντελής Μαγουλάς», Νίκη Βόλου - Πανιώνιος

17:00 ΔΑΚ Χρυσούπολης, Νέστος Χρυσούπολης - Απόλλων Καλαμαριάς

17:15 Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας, Καλαμάτα - Παναιτωλικός (κεκλεισμένων των θυρών)

19:00 Δημοτικό Στάδιο Σερρών, Πανσερραϊκός - Πανθρακικός

Δευτέρα 24 Αυγούστου

17:30 Δημοτικό Ερμούπολης, Ελλάς Σύρου - Μαρκό

COMMENTS
LATEST NEWS
00:48 CHAMPIONS LEAGUE

Ρέλβας: «Πιστεύουμε στην πρόκριση στην έδρα μας»

00:39 CHAMPIONS LEAGUE

Μουκουντί: «Όλα θα κριθούν στη Νέα Φιλαδέλφεια, να σκεφτούμε πρώτα τον Ηρακλή και μετά τη ρεβάνς»

00:23 CHAMPIONS LEAGUE

Λέφσκι Σόφιας - ΑΕΚ: Η αναγνώριση των κιτρινόμαυρων οπαδών κι η αγκαλιά του Ηλιόπουλου μετά το τέλος

00:16 CHAMPIONS LEAGUE

Νίκολιτς: «Δεν είμαι ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα, μπορούσαμε ένα γκολ»

00:14 CHAMPIONS LEAGUE

Λέφσκι Σόφιας - ΑΕΚ: Τα highlights από τη «λευκή» ισοπαλία της «Ένωσης» στο «Βασίλ Λέφσκι»

00:06 CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Ισοπαλίες και όλα ανοιχτά ενόψει των ρεβάνς - Τα αποτελέσματα της βραδιάς

23:50 CHAMPIONS LEAGUE

ΑΕΚ: Η μέρα και η ώρα της ρεβάνς με τη Λέφσκι Σόφιας

23:49 CHAMPIONS LEAGUE

Λέφσκι Σόφιας - ΑΕΚ 0-0: Η πρόκριση για τα... αστέρια θα κριθεί στο «σπίτι» της!

23:38 CHAMPIONS LEAGUE

Λέφσκι Σόφιας – ΑΕΚ: Οι δύο ευκαιρίες του Ζίνι

23:37 SUPER LEAGUE

Αυτή είναι η νέα ομάδα του Γερεμέγεφ μετά τον ΠΑΟΚ

23:31 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Προκρίσεις για Ατρόμητο και Λεβαδειακό - Αναλυτικά τα αποτελέσματα

23:30 CHAMPIONS LEAGUE

Λέφσκι Σόφιας – ΑΕΚ: Ωραία ατομική ενέργεια ο Μαϊκόν, τον σταμάτησε ο Στρακόσα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας