Κύπελλο Ελλάδας: Προκρίσεις για Ατρόμητο και Λεβαδειακό - Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Ο Ατρόμητος αξιοποίησε την εμπειρία του και προκρίθηκε στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, επικρατώντας 3-1 του Πύργου στο Περιστέρι. Η ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ «καθάρισε» το ματς όταν προηγήθηκε 3-0 με σκόρερ τους Νούνιες στο 16΄, Τσούμπερ στο 25΄ και Τσιλούλη στο 68΄. Ο Πύργος του Νώντα Κουτρουμάνου έδωσε τον πρώτο του αγώνα ως επαγγελματικό σωματείο, μετά την άνοδό της από την Γ΄ εθνική, κερδίζοντας τις εντυπώσεις στο τελευταίο ημίωρο του παιχνιδιού, όταν μείωσε με τον Λεμονή στο 75΄ και έχασε αρκετές ευκαιρίες

Από την άλλη ο Λεβαδειακός εκμεταλλεύτηκε την αποβολή του Σίλβα στο 34ο λεπτό και επικράτησε 2-0 του Αστέρα Τρίπολης, κατακτώντας την πρόκριση στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Βοιωτούς, ο νεοαποκτηθείς Αργεντινός Αγκουστίν Ούρζι που σκόραρε στο 43΄ και το 63΄.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ του Β΄ προκριματικού του Κυπέλλου Ελλάδας:

Δευτέρα 17 Αυγούστου

Athens Kallithea - ΑΕΛ 1-3

(87΄ Μανιάς - 45+1΄πεν., 53΄ Κ. Παπαγεωργίου, 90+4΄ Αλμπάνης)

Αναγ. Καρδίτσας - Άρης 0-2

(49΄ Φαντιγκά, 66΄αυτ. Αναστασόπουλος)

Ηρακλής - Βόλος 1-3

(45+1΄ Κούστα - 22΄ Κάτσικας, 45+4΄ Σαουμπί, 60΄ Τζόκα)

Τρίτη 18 Αυγούστου

Ατρόμητος Αθηνών - ΠΑΣ Πύργος 3-1

(16΄ Νούνιες, 25΄ Τσούμπερ, 68΄ Τσιλούλης - 75΄ Λεμονής)

Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης 2-0

(43΄,63΄ Ούρσι)

Τετάρτη 19 Αυγούστου

17:00 «Μιχάλης Κρητικόπουλος», Ζάκυνθος – Κηφισιά

17:00 «Παντελής Μαγουλάς», Νίκη Βόλου - Πανιώνιος

17:00 ΔΑΚ Χρυσούπολης, Νέστος Χρυσούπολης - Απόλλων Καλαμαριάς

17:15 Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας, Καλαμάτα - Παναιτωλικός (κεκλεισμένων των θυρών)

19:00 Δημοτικό Στάδιο Σερρών, Πανσερραϊκός - Πανθρακικός

Δευτέρα 24 Αυγούστου

17:30 Δημοτικό Ερμούπολης, Ελλάς Σύρου - Μαρκό