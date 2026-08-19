Λέφσκι Σόφιας - ΑΕΚ: Τα highlights από τη «λευκή» ισοπαλία της «Ένωσης» στο «Βασίλ Λέφσκι»
Δείτε τις καλύτερες στιγμές από τη «λευκή» ισοπαλία της ΑΕΚ κόντρα στη Λέφσκι Σόφιας στη Βουλγαρία που άφησε ανοιχτούς λογαριασμούς ενόψει της ρεβάνς στην «Allwyn Arena», όπου και θα κριθεί η πρόκριση για την League Phase του Champions League.
Η ΑΕΚ έμεινε στη «λευκή» ισοπαλία με τη Λέφσκι στη Σόφια και θα παίξει την πρόκριση για τα… αστέρια του Champions League, μέσα στο «σπίτι» της στη Νέα Φιλαδέλφεια - Δοκάρι είχε ο Λούκα Γιόβιτς στο 20ο λεπτό.
Δείτε τα highlights της αναμέτρησης: