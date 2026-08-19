Δείτε τις καλύτερες στιγμές από τη «λευκή» ισοπαλία της ΑΕΚ κόντρα στη Λέφσκι Σόφιας στη Βουλγαρία που άφησε ανοιχτούς λογαριασμούς ενόψει της ρεβάνς στην «Allwyn Arena», όπου και θα κριθεί η πρόκριση για την League Phase του Champions League.

Η ΑΕΚ έμεινε στη «λευκή» ισοπαλία με τη Λέφσκι στη Σόφια και θα παίξει την πρόκριση για τα… αστέρια του Champions League, μέσα στο «σπίτι» της στη Νέα Φιλαδέλφεια - Δοκάρι είχε ο Λούκα Γιόβιτς στο 20ο λεπτό.

Δείτε τα highlights της αναμέτρησης: