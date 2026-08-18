· ΠΑΟΚ

Αυτή είναι η νέα ομάδα του Γερεμέγεφ μετά τον ΠΑΟΚ

Ο Σουηδός επιθετικός βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, κλείνοντας το κεφάλαιο ΠΑΟΚ και Ελλάδα.

Αυτή είναι η νέα ομάδα του Γερεμέγεφ μετά τον ΠΑΟΚ
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Χωριστούς δρόμους αναμένεται να ακολουθήσουν Γερεμέγεφ και ΠΑΟΚ έπειτα από έξι μήνες, καθώς ο Σουηδός επιθετικός έχει συμφωνήσει για τη λύση του συμβολαίου του με τους Θεσσαλονικείς.

Επόμενος σταθμός στην καριέρα του Γερεμέγεφ θα είναι η Περσίγια Τζακάρτα, ομάδα που αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Ινδονησίας, με τον Σουηδό να ανοίγει ένα εντελώς νέο κεφάλαιο στην αθλητική του πορεία.

Ο 32χρονος είχε μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη τον Ιανουάριο του 2026, όταν αποκτήθηκε ως ελεύθερος μετά την αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό. Παρά τη σύντομη παρουσία του στον ΠΑΟΚ, ο υψηλόσωμος φορ κατάφερε να αφήσει το στίγμα του, καθώς σε 23 συμμετοχές με τα «ασπρόμαυρα» πέτυχε 10 γκολ και μοίρασε 3 ασίστ.

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