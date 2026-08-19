Ρέλβας: «Πιστεύουμε στην πρόκριση στην έδρα μας»

Στη συνολική προσπάθεια της ΑΕΚ απέναντι στη Λέφσκι Σόφιας (0-0) αλλά και στην απουσία του γκολ στάθηκε ο Φελίπε Ρέλβας, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς στην «Allwyn Arena».

Ο Πορτογάλος κεντρικός αμυντικός εξέφρασε λίγο μετά το παιχνίδι στο «Βασίλ Λέφσκι» την ικανοποίησή του για την αμυντική λειτουργία των «κιτρινόμαυρων», υπογραμμίζοντας ωστόσο πως η έλλειψη αποτελεσματικότητας στην τελική προσπάθεια στέρησε τη νίκη από την «Ένωση».

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Ρέλβας:

Για την εικόνα του αγώνα: «Κάναμε σε γενικές γραμμές ένα καλό παιχνίδι. Ίσως μας έλειψε κάτι για να φύγουμε με τη νίκη. Στην άμυνα είμασταν συμπαγείς και κλειστοί, ενώ στην επίθεση δημιουργήσαμε ευκαιρίες, αλλά μας έλειψε το τελευταίο... άγγιγμα. Βρισκόμαστε στο ξεκίνημα της χρονιάς. Ο αντίπαλος είναι δυνατός, με ποιότητα και ποιοτικούς παίκτες, όμως αυτό που οφείλουμε να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε να το πιστεύουμε για να πάρουμε την πρόκριση στην έδρα μας».

Για την ετοιμότητα της ομάδας και τον κόσμο: «Αυτό που μας έλειψε ήταν η τελική απόφαση. Η ομάδα δεν έχει φτάσει ακόμα στο μάξιμουμ της φόρμας της και έχουμε περιθώρια βελτίωσης, όμως στον επαναληπτικό θα πάρουμε αυτό που θέλουμε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο που ταξίδεψε ως εδώ και μας έκανε να νιώσουμε σαν να αγωνιζόμαστε στο σπίτι μας. Νιώθουμε πόσο πολύ πιστεύουν στην πρόκριση το κλαμπ, ο κόσμος αλλά και εμείς οι ίδιοι».