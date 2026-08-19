Μουκουντί: «Όλα θα κριθούν στη Νέα Φιλαδέλφεια, να σκεφτούμε πρώτα τον Ηρακλή και μετά τη ρεβάνς»

Παρότι είχε τις ευκαιρίες να προηγηθεί, η ΑΕΚ έμεινε στο 0-0 κόντρα στη Λέφσκι Σόφιας στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τα playoffs του Champions League στο «Βασίλ Λέφσκι» και έτσι η πρόκρισ στην League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης θα κριθεί στην κατάμεστη «Allwyn Arena» την Τετάρτη (26/08, 22:00).

Λίγο μετά το τέλος του αγώνα, ο Άρολντ Μουκουντί αναφέρθηκε στο τι πρέπει να βελτιώσει η «Ένωση» ενόψει της ρεβάνς, ενώ τόνισε πως πρώτα υπάρχει το παιχνίδι του πρωταθλήματος κόντρα στον Ηρακλή.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Μουκουντί:

«Θα μπορούσαμε να έχουμε κερδίσει, το αξίζαμε. Είχαμε ευκαιρίες, όλα θα κριθούν τη Νέα Φιλαδέλφεια. Αυτό που πρέπει να κάνουμε και τα πήγαμε καλά, να συνεχίσουμε το ίδιο. Έχουμε ένα δεύτερο παιχνίδι. Μπορούμε να πιέσουμε και να πάρουμε αυτό που θέλουμε»

Στην ερώτηση τι έλειψε από την τελική προσπάθεια, απάντησε: «Να είμαστε λίγο πιο αποτελεσματικοί. Ήταν το δεύτερο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς. Ακολουθεί η πρεμιέρα και μετά είναι ο επαναληπτικός. Παίξαμε καλά, θα μπορούσαμε να είμαστε λίγο πιο αποτελεσματικοί. Πρέπει να σκεφτούμε πρώτα τον Ηρακλή και μετά τον επαναληπτικό».