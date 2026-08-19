Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (19/08) - «Πάνω χέρι για σεντόνι»

Με το «λευκό» 0-0 ολοκληρώθηκε η πρώτη «μάχη» της ΑΕΚ με την Λέφσκι στη Σόφια για τα play offs του Champions League και η Ένωση απέκτησε «Πάνω χέρι για σεντόνι» ενόψει της ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου «Στο Καμίνι θα τους αποτελειώσει».

Από εκεί και πέρα, οργασμός… μεταγραφών για τον Ολυμπιακό. «Στην Ελλάδα ο Κάσερες» για να ολοκληρώσει την μετακίνησή του στους «ερυθρόλευκους», ενώ «Δίδυμο με Τετέι - Λιβάι» ετοιμάζεται να παραταχθεί ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Χράντετς.

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