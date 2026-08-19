Σενεγάλη: Η ανερχόμενη δύναμη που κάνει την εμφάνισή της στην EuroLeague

Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της νέας σεζόν στην EuroLeague έχει ξεκινήσει και οι ομάδες βάζουν τις τελευταίες πινελιές στο έμψυχο δυναμικό τους.

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός «έχτισαν» και χτίζουν ακόμα τα ρόστερ τους, ξεκινώντας σαφέστατα από διαφορετική αφετηρία.

Ωστόσο, αν υπάρχει ένα κοινό στοιχείο που ξεχωρίζει στον φετινό μεταγραφικό σχεδιασμό των δύο ελληνικών εκπροσώπων, αλλά και άλλων ευρωπαϊκών δυνάμεων, αυτό είναι η εμπιστοσύνη στο ταλέντο εξ Αφρικής και συγκεκριμένα της... μπασκετομάνας απ' ό,τι φαίνεται Σενεγάλης.

Η χώρα της Δυτικής Αφρικής έχει κάνει τεράστια βήματα προόδου όσον αφορά την εξέλιξη του μπάσκετ. Πλέον παύει να θεωρείται απλώς μια παραδοσιακή δύναμη του... Afrobasket και μετατρέπεται σε έναν από τους κύριους «τροφοδότες» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, παράγοντας συνεχώς νέα ταλέντα.

Ο Εντιάι

ΑΦΙΞΗ ΤΟΥ ΕΜΠΑΓΙΕ ΕΝΤΙΑΓΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ (ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI) Eurokinissi Sports

Από τη μία ο Ολυμπιακός προχώρησε στην προσθήκη του Εμπάι Εντιάι για τις θέσεις 4-5, ενός αθλητή που ξεχωρίζει κυρίως για τα αθλητικά του προσόντα αλλά και την αμυντική του προσήλωση. Μπορεί το επιθετικό του πακέτο να μην είναι πλούσιο, όμως το 70% περσινό ποσοστό ευστοχίας στα δίποντα φανερώνει την ικανότητα του 27χρονου να «τελειώσει» όλες τις φάσεις κοντά στο καλάθι.

Τα πρώτα του βήματα στη Γαλλία (Μπουργκ, Μπλουά) του χάρισαν το προσωνύμιο «Air Senegal» χάρη στην ικανότητά του να αιωρείται πάνω από τις στεφάνες, τόσο για εντυπωσιακά καρφώματα όσο και για καταλυτικά κοψίματα.

Μετά το πέρασμά του από τη Βιλερμπάν, όπου συστήθηκε στο ευρύ κοινό της EuroLeague, ο Εντιάι κάνει το μεγάλο άλμα στην καριέρα του.

Στους «ερυθρόλευκους» έρχεται για να προσφέρει ενέργεια, αθλητικότητα και αμυντική κάλυψη στη θέση «4», δίπλα στον Σάσα Βεζένκοφ.

Ο Μπάντιο

Ωστόσο, πριν από την κίνηση του Ολυμπιακού, ο Παναθηναϊκός είχε ήδη φροντίσει να εντάξει στο δυναμικό του τον συμπαίκτη του Εντιάι στην εθνική Σενεγάλης, Μπράνκου Μπάντιο. Ο 27χρονος «Papi» ανδρώθηκε μπασκετικά στην Ισπανία μέσω των τμημάτων υποδομής της Μπαρτσελόνα, ενώ την περσινή σεζόν εντυπωσίασε με την παρουσία του ως rookie στη EuroLeague με τη φανέλα της Βαλένθια.

Συγκεκριμένα, ο υψηλόσωμος γκαρντ αποτέλεσε έναν από τους βασικούς πυλώνες της πορείας των πορτοκαλί μέχρι το Final Four της διοργάνωσης αλλά και της κατάκτησης της ACB στην Ισπανία.

Η αγωνιστική του ταυτότητα ήταν αυτή που έπεισε τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς να δώσει το πράσινο φως για τη μεταγραφή του στο «τριφύλλι», όπου ετοιμάζεται για το μεγαλύτερο βήμα της καριέρας του.

Η σενεγαλέζικη παροικία της Ευρώπης

Η παρουσία των Σενεγαλέζων στην EuroLeague δεν... σταματάει στους δύο «αιώνιους» και την Ελλάδα, καθώς τρεις ακόμα ομάδες ποντάρουν στα χαρακτηριστικά τους.

Μο Γκέι (Βαλένθια): Η ισπανική ομάδα, αφού είδε τον Μπάντιο να εξαργυρώνει την εξαιρετική του χρονιά, στράφηκε στον 28χρονο φόργουορντ και συμπατριώτη του. Με θητεία στο NBA και στη G-League, όπου κατέγραψε 11.4 πόντους, 7.2 ριμπάουντ και 1.8 τάπες ανά παιχνίδι, ο Γκέι περνά για πρώτη φορά τον Ατλαντικό για να προσφέρει μέγεθος και ενέργεια στη μετά Πέδρο Μαρτίνεθ εποχή.

Μο Φαγιέ (Παρί): Ο 21χρονος σέντερ ύψους 2.09μ. αποτελεί το «σκιάχτρο» μέσα στις ρακέτες των Γάλλων. Με μέσους όρους 6.2 πόντους, 5.1 ριμπάουντ και 1.4 κοψίματα σε μόλις 16 λεπτά συμμετοχής, η Παρί συνεχίζει να πιστεύει και να επενδύει πάνω του ως ένα από τα πιο υποσχόμενα projects της Ευρώπης.

Ουσμάν Ντιόπ (Αρμάνι Μιλάνο): Ο 25χρονος φόργουορντ/σέντερ κέρδισε με τη σκληρή του δουλειά την επέκταση συμβολαίου έως το 2027. Παίκτης-εργάτης από τον πάγκο, προσφέρει 4.1 πόντους και 2.9 ριμπάουντ σε 11 λεπτά μέσο όρο, δίνοντας σταθερότητα και δύναμη στη γραμμή ψηλών των Ιταλών.