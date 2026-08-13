Ολυμπιακός: Ανακοινώθηκε ο Εντιάι

Ο Ολυμπιακός γνωστοποίησε την απόκτηση του Εμπάι Εντιάι. Ο Σενεγαλέζος φόργουορντ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών με τους «ερυθρόλευκους» και αναμένεται να αποτελέσει μία από τις βασικές λύσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα στη θέση «4», δίπλα στον Σάσα Βεζένκοφ.

Την περσινή σεζόν με την Βιλερμπάν είχε 7,7 πόντους κατά μέσο όρο, 4,8 ριμπάουντ, 1,4 μπλοκ, 1.2 κλεψίματα και 1.3 ασίστ, με 69,7% από το δίποντο και 18.1% από το τρίποντο.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Mbaye Ndiaye. Ο Σενεγαλέζος φόργουορντ θα φορά την ερυθρόλευκη φανέλα για τα επόμενα 2 χρόνια.

Το who is who

Γεννήθηκε: 04/01/1999

Υπηκοότητα: Σενεγάλη

Ύψος: 2.04μ.

Θέση: Φόργουορντ

Προηγούμενες ομάδες

JL Bourg (2017–2020)

ADA Blois Basket (2020–2023)

ASVEL Basket (2023–2026)

Οι φετινοί αριθμοί του...

Τη σεζόν 2025-26 στην Ευρωλίγκα σε σύνολο 32 αγώνων είχε μέσο όρο 7.7 πόντους, 4.8 ριμπάουντ. 1.3 ασίστ 1.2 κλεψίματα και 1.4 κοψίματα. Στο γαλλικό πρωτάθλημα σε σύνολο 26 αγώνων είχε μέσο όρο 9.3 πόντους, 5.9 ριμπάουντ, 1.5 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1.2 κοψίματα.

Νωρίτερα η Βιλερμπάν αποχαιρέτησε τον Σενεγαλέζο φόργουορντ.