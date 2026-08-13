Εθνική Ελλάδας: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το φιλικό με την Κύπρο

Η ΕΟΚ ανακοίνωσε την έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων για το φιλικό παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας με την Κύπρο, το οποίο είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή 24 Αυγούστου στις 18:00, στο Telekom Center Athens.

Η αναμέτρηση αποτελεί μέρος της προετοιμασίας της «γαλανόλευκης» ενόψει της δεύτερης προκριματικής φάσης του MundoBasket 2027, με την Εθνική να συνεχίζει την προετοιμασία της μπροστά στο ελληνικό κοινό.

Η ανακοίνωση:

«Η Εθνική Ανδρών θα δώσει ένα δεύτερο και τελευταίο τεστ πριν από τους επίσημους αγώνες με την Ουκρανία και την Ισπανία για την προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Απέναντί της στο παρκέ του Telekom Center Athens στις 24 Αυγούστου στις 18.00 θα βρίσκεται η Κύπρος και μπορείτε να κλείσει την δική σας θέση με ένα κλικ ΕΔΩ.

Τα εισιτήρια για τον αγώνα Ελλάδα – Κύπρος Aegean Acropolis θα είναι διαθέσιμα από σήμερα (13/8) στις 14.00 μέσω της ticketmaster. Για την αγορά εισιτηρίου απαιτούνται ονοματεπώνυμο και αριθμός ταυτότητας. Οι φίλαθλοι παρακαλούνται να συμπληρώνουν σωστά τα στοιχεία τους, καθώς θα γίνει αυστηρός έλεγχος ταυτοπροσωπίας. Για οποιαδήποτε απορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο eok-tickets@basket.gr.

Η είσοδος για τα παιδιά ηλικίας έως πέντε (5) ετών είναι δωρεάν χωρίς εξασφαλισμένη θέση. Για εισιτήρια ΑμεΑ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την ticketmaster στο (+30) 211 19 81 535, καθημερινά 10:00–20:00. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται στο eok-tickets@basket.gr.

Σας περιμένουμε στο Telekom Center Athens, #pantadipla στο πλευρό της Επίσημης Αγαπημένης!».