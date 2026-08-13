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Ρόδρι: Απέρριψε και τη δεύτερη πρόταση της Μπαρτσελόνα η Μάντσεστερ Σίτι

Η Μάντσεστερ Σίτι απέρριψε και τη δεύτερη πρόταση της Μπαρτσελόνα για τον Ρόδρι, με τους «πολίτες» να επιμένουν στις απαιτήσεις των 82 εκατ. ευρώ για την παραχώρηση του Ισπανού μέσου.

Ρόδρι: Απέρριψε και τη δεύτερη πρόταση της Μπαρτσελόνα η Μάντσεστερ Σίτι
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Νέα αρνητική απάντηση έδωσε η Μάντσεστερ Σίτι στην Μπαρτσελόνα για την απόκτηση του Ρόδρι, καθώς οι «πολίτες» απέρριψαν και τη δεύτερη πρόταση που κατέθεσαν οι Καταλανοί. Η νέα προσφορά της Μπαρτσελόνα έφτανε τα 60 εκατ. ευρώ ως φιξ ποσό, ενώ προέβλεπε ακόμη 6 εκατ. ευρώ σε μπόνους. Ωστόσο, η Σίτι δεν άλλαξε στάση και απάντησε εκ νέου αρνητικά, επιμένοντας πως για να παραχωρήσει τον Ισπανό μέσο απαιτεί 82 εκατ. ευρώ.

Το θέμα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο Ρόδρι έχει ήδη συμφωνήσει με την Μπαρτσελόνα για τους προσωπικούς όρους της συνεργασίας του, με το μόνο που απομένει να είναι η συμφωνία μεταξύ των δύο συλλόγων.

Ο Ισπανός μέσος έχει μπει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του με τη Μάντσεστερ Σίτι, ενώ οι συζητήσεις για την ανανέωσή του έχουν «παγώσει». Ο ίδιος φέρεται να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του μακριά από το Μάντσεστερ.

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