Ρόδρι: Απέρριψε και τη δεύτερη πρόταση της Μπαρτσελόνα η Μάντσεστερ Σίτι

Νέα αρνητική απάντηση έδωσε η Μάντσεστερ Σίτι στην Μπαρτσελόνα για την απόκτηση του Ρόδρι, καθώς οι «πολίτες» απέρριψαν και τη δεύτερη πρόταση που κατέθεσαν οι Καταλανοί. Η νέα προσφορά της Μπαρτσελόνα έφτανε τα 60 εκατ. ευρώ ως φιξ ποσό, ενώ προέβλεπε ακόμη 6 εκατ. ευρώ σε μπόνους. Ωστόσο, η Σίτι δεν άλλαξε στάση και απάντησε εκ νέου αρνητικά, επιμένοντας πως για να παραχωρήσει τον Ισπανό μέσο απαιτεί 82 εκατ. ευρώ.

Το θέμα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο Ρόδρι έχει ήδη συμφωνήσει με την Μπαρτσελόνα για τους προσωπικούς όρους της συνεργασίας του, με το μόνο που απομένει να είναι η συμφωνία μεταξύ των δύο συλλόγων.

Ο Ισπανός μέσος έχει μπει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του με τη Μάντσεστερ Σίτι, ενώ οι συζητήσεις για την ανανέωσή του έχουν «παγώσει». Ο ίδιος φέρεται να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του μακριά από το Μάντσεστερ.