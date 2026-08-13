Ρόδρι: Απέρριψε και τη δεύτερη πρόταση της Μπαρτσελόνα η Μάντσεστερ Σίτι
Η Μάντσεστερ Σίτι απέρριψε και τη δεύτερη πρόταση της Μπαρτσελόνα για τον Ρόδρι, με τους «πολίτες» να επιμένουν στις απαιτήσεις των 82 εκατ. ευρώ για την παραχώρηση του Ισπανού μέσου.
Νέα αρνητική απάντηση έδωσε η Μάντσεστερ Σίτι στην Μπαρτσελόνα για την απόκτηση του Ρόδρι, καθώς οι «πολίτες» απέρριψαν και τη δεύτερη πρόταση που κατέθεσαν οι Καταλανοί. Η νέα προσφορά της Μπαρτσελόνα έφτανε τα 60 εκατ. ευρώ ως φιξ ποσό, ενώ προέβλεπε ακόμη 6 εκατ. ευρώ σε μπόνους. Ωστόσο, η Σίτι δεν άλλαξε στάση και απάντησε εκ νέου αρνητικά, επιμένοντας πως για να παραχωρήσει τον Ισπανό μέσο απαιτεί 82 εκατ. ευρώ.
Το θέμα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς ο Ρόδρι έχει ήδη συμφωνήσει με την Μπαρτσελόνα για τους προσωπικούς όρους της συνεργασίας του, με το μόνο που απομένει να είναι η συμφωνία μεταξύ των δύο συλλόγων.
Ο Ισπανός μέσος έχει μπει στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του με τη Μάντσεστερ Σίτι, ενώ οι συζητήσεις για την ανανέωσή του έχουν «παγώσει». Ο ίδιος φέρεται να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του μακριά από το Μάντσεστερ.