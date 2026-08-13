ΠΑΟΚ: Έκπληξη με Κωνσταντέλια - Στις Βρυξέλλες για τη ρεβάνς με την Άντερλεχτ

Έτοιμος για τη μεγάλη «μάχη» με την Άντερλεχτ είναι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος τελικά θα δώσει το «παρών» στη σημερινή (13/08) ρεβάνς του ΠΑΟΚ στις Βρυξέλλες. Η συμμετοχή του Έλληνα μεσοεπιθετικού ήταν αμφίβολη τις τελευταίες ώρες, καθώς ένα προσωπικό οικογενειακό ζήτημα τον είχε κρατήσει χθες στη Θεσσαλονίκη.

Ωστόσο, ο Κωνσταντέλιας αναμένεται να ταξιδέψει αυθημερόν στις Βρυξέλλες, προκειμένου να ενσωματωθεί στην αποστολή του Δικεφάλου και να τεθεί στη διάθεση του Αλέσιο Λίσι.

Με την παρουσία του 23χρονου άσου, ο ΠΑΟΚ πηγαίνει στη ρεβάνς με την Άντερλεχτ έχοντας ουσιαστικά όλα τα διαθέσιμα «όπλα» του. Οι μοναδικές απουσίες αφορούν τους ποδοσφαιριστές που αντιμετωπίζουν μακροχρόνιους τραυματισμούς.