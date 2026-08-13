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ΠΑΟΚ: Έκπληξη με Κωνσταντέλια - Στις Βρυξέλλες για τη ρεβάνς με την Άντερλεχτ

Ανατροπή δεδομένων και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας θα ταξιδέψει αυθημερόν στις Βρυξέλλες και θα βρίσκεται στη διάθεση του Αλέσιο Λίσι για τη σημερινή (13/08) ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ.

ΠΑΟΚ: Έκπληξη με Κωνσταντέλια - Στις Βρυξέλλες για τη ρεβάνς με την Άντερλεχτ
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Έτοιμος για τη μεγάλη «μάχη» με την Άντερλεχτ είναι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο οποίος τελικά θα δώσει το «παρών» στη σημερινή (13/08) ρεβάνς του ΠΑΟΚ στις Βρυξέλλες. Η συμμετοχή του Έλληνα μεσοεπιθετικού ήταν αμφίβολη τις τελευταίες ώρες, καθώς ένα προσωπικό οικογενειακό ζήτημα τον είχε κρατήσει χθες στη Θεσσαλονίκη.

Ωστόσο, ο Κωνσταντέλιας αναμένεται να ταξιδέψει αυθημερόν στις Βρυξέλλες, προκειμένου να ενσωματωθεί στην αποστολή του Δικεφάλου και να τεθεί στη διάθεση του Αλέσιο Λίσι.

Με την παρουσία του 23χρονου άσου, ο ΠΑΟΚ πηγαίνει στη ρεβάνς με την Άντερλεχτ έχοντας ουσιαστικά όλα τα διαθέσιμα «όπλα» του. Οι μοναδικές απουσίες αφορούν τους ποδοσφαιριστές που αντιμετωπίζουν μακροχρόνιους τραυματισμούς.

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