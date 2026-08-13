Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης: Ντουντουνάκη και Δαμασιώτη στα ημιτελικά των 100μ. πεταλούδα

Η Άννα Ντουντουνάκη και η Γεωργία Δαμασιώτη προκρίθηκαν στα ημιτελικά των 100μ. πεταλούδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι. Εκτός έμεινε η Άννα Βλάχου.

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης: Ντουντουνάκη και Δαμασιώτη στα ημιτελικά των 100μ. πεταλούδα
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Μετά τα 200μ. ελεύθερο ανδρών, η ελληνική παρουσία συνεχίστηκε στα 100μ. πεταλούδα γυναικών, όπου η Ελλάδα είχε τριπλή εκπροσώπηση την τέταρτη ημέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης στο Παρίσι.

Πρώτη στην πισίνα μπήκε η Άννα Βλάχου, η οποία αγωνίστηκε στην τρίτη προκριματική σειρά. Η Ελληνίδα κολυμβήτρια ολοκλήρωσε την προσπάθειά της σε 1:00.04, καταλαμβάνοντας τη 10η θέση στη σειρά της και την 35η στη συνολική κατάταξη, μένοντας έτσι εκτός ημιτελικών.

Στη συνέχεια, η Άννα Ντουντουνάκη πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στην τέταρτη προκριματική σειρά. Με χρόνο 58.18, τερμάτισε τέταρτη στη σειρά της και κατέλαβε τη 10η θέση στη γενική κατάταξη, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον απογευματινό ημιτελικό.

Την πρόκριση πήρε και η Γεωργία Δαμασιώτη, η οποία αγωνίστηκε στην πέμπτη και τελευταία προκριματική σειρά. Η Ελληνίδα κολυμβήτρια σημείωσε ακόμη καλύτερη επίδοση, σταματώντας το χρονόμετρο στα 57.94, και προκρίθηκε στα ημιτελικά ως όγδοη.

Έτσι, Ντουντουνάκη και Δαμασιώτη θα βρεθούν μαζί στην πισίνα το απόγευμα, διεκδικώντας την πρόκριση στον τελικό των 100μ. πεταλούδα και μια θέση στις κορυφαίες του αγωνίσματος.

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