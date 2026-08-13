Ουέστμπρουκ: Είπε «όχι» σε Κινγκς και Ουίζαρντς πριν αποσυρθεί

Ο Ράσελ Ουέστμπρουκ αποφάσισε να βάλει τέλος σε μια σπουδαία καριέρα 18 σεζόν στο NBA, ανακοινώνοντας την απόσυρσή του από την ενεργό δράση το βράδυ της Τετάρτης (13/08).

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια του ESPN, ο 37χρονος γκαρντ είχε στα χέρια του προτάσεις από δύο ομάδες του NBA πριν πάρει την οριστική απόφαση να αποχωρήσει από τα παρκέ. Συγκεκριμένα, οι Σακραμέντο Κινγκς και οι Ουάσινγκτον Oυίζαρντς είχαν εκφράσει ενδιαφέρον για την απόκτησή του και επιχείρησαν να τον πείσουν να συνεχίσει την καριέρα του.

Ο Ουέστμπρουκ, όμως, είχε ήδη αποφασίσει να κλείσει το κεφάλαιο του επαγγελματικού μπάσκετ. Έτσι, παρά το ενδιαφέρον που υπήρχε από δύο ομάδες, επέλεξε να αποχωρήσει έχοντας αφήσει το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία του NBA.

Ο άλλοτε MVP του NBA ολοκληρώνει την πορεία του έχοντας αγωνιστεί σε μερικές από τις μεγαλύτερες ομάδες της λίγκας και έχοντας καταγράψει μία από τις πιο παραγωγικές καριέρες στην ιστορία του πρωταθλήματος.