· Ιντιάνα Πέισερς · Παρτιζάν

«Παίρνει τον Ίθαν Τόμπσον η Παρτιζάν»

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Σερβία ο Αμερικανός γκαρντ θα συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα του Βελιγραδίου.

«Παίρνει τον Ίθαν Τόμπσον η Παρτιζάν»
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Παίκτης της Παρτιζάν θα πρέπει να θεωρείται πλέον ο Ίθαν Τόμπσον.

Όπως αναφέρει η Mozzart Sport, η συμφωνία με τον Αμερικανό γκαρντ έχει επιτευχθεί και πλέον απομένει η οριστική αποδέσμευσή του από τους Ιντιάνα Πέισερς, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του στην ομάδα του Βελιγραδίου.

Ο 27χρονος γκαρντ πέρασε τα προηγούμενα χρόνια αγωνιζόμενος στα πρωταθλήματα του Μεξικού και του Πουέρτο Ρίκο, καθώς και στην G-League.

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