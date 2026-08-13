«Παίρνει τον Ίθαν Τόμπσον η Παρτιζάν»

Παίκτης της Παρτιζάν θα πρέπει να θεωρείται πλέον ο Ίθαν Τόμπσον.

Όπως αναφέρει η Mozzart Sport, η συμφωνία με τον Αμερικανό γκαρντ έχει επιτευχθεί και πλέον απομένει η οριστική αποδέσμευσή του από τους Ιντιάνα Πέισερς, προκειμένου να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του στην ομάδα του Βελιγραδίου.

Ο 27χρονος γκαρντ πέρασε τα προηγούμενα χρόνια αγωνιζόμενος στα πρωταθλήματα του Μεξικού και του Πουέρτο Ρίκο, καθώς και στην G-League.