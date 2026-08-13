Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης: Στα ημιτελικά των 50μ. ύπτιο ο Χρήστου με 24.52

Η ελληνική παρουσία συνεχίστηκε στα 50μ. ύπτιο ανδρών την τέταρτη ημέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης στο Παρίσι, με τον Απόστολο Χρήστου να εξασφαλίζει την πρόκριση στα ημιτελικά.

Πρώτος στην πισίνα έπεσε ο Ευάγγελος Μακρυγιάννης, ο οποίος αγωνίστηκε στην πέμπτη προκριματική σειρά. Ο Έλληνας κολυμβητής σημείωσε χρόνο 25.27, τερμάτισε τρίτος στη σειρά του, όμως η επίδοσή του τον έφερε στην 32η θέση της συνολικής κατάταξης, με αποτέλεσμα να μην προκριθεί στα ημιτελικά.

Λίγο αργότερα, ο Απόστολος Χρήστου πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση. Ο Ολυμπιονίκης τερμάτισε πρώτος στην προκριματική του σειρά με χρόνο 24.52, επίδοση που τον κατέταξε στην 6η θέση της γενικής κατάταξης.

Έτσι, ο Χρήστου βρέθηκε άνετα μέσα στην πρώτη 16άδα και πήρε το εισιτήριο για τον απογευματινό ημιτελικό των 50μ. ύπτιο, όπου θα διεκδικήσει την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του αγωνίσματος.