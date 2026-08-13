Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης: Στα ημιτελικά των 50μ. ύπτιο ο Χρήστου με 24.52

Ο Απόστολος Χρήστου προκρίθηκε στα ημιτελικά των 50μ. ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι, ενώ ο Ευάγγελος Μακρυγιάννης έμεινε εκτός συνέχειας.

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης: Στα ημιτελικά των 50μ. ύπτιο ο Χρήστου με 24.52
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ελληνική παρουσία συνεχίστηκε στα 50μ. ύπτιο ανδρών την τέταρτη ημέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης στο Παρίσι, με τον Απόστολο Χρήστου να εξασφαλίζει την πρόκριση στα ημιτελικά.

Πρώτος στην πισίνα έπεσε ο Ευάγγελος Μακρυγιάννης, ο οποίος αγωνίστηκε στην πέμπτη προκριματική σειρά. Ο Έλληνας κολυμβητής σημείωσε χρόνο 25.27, τερμάτισε τρίτος στη σειρά του, όμως η επίδοσή του τον έφερε στην 32η θέση της συνολικής κατάταξης, με αποτέλεσμα να μην προκριθεί στα ημιτελικά.

Λίγο αργότερα, ο Απόστολος Χρήστου πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση. Ο Ολυμπιονίκης τερμάτισε πρώτος στην προκριματική του σειρά με χρόνο 24.52, επίδοση που τον κατέταξε στην 6η θέση της γενικής κατάταξης.

Έτσι, ο Χρήστου βρέθηκε άνετα μέσα στην πρώτη 16άδα και πήρε το εισιτήριο για τον απογευματινό ημιτελικό των 50μ. ύπτιο, όπου θα διεκδικήσει την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του αγωνίσματος.

COMMENTS
LATEST NEWS
13:16 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρόδρι: Απέρριψε και τη δεύτερη πρόταση της Μπαρτσελόνα η Μάντσεστερ Σίτι

13:16 ΣΠΟΡ

Βασιλάκη: «Διέλυσε» το πανελλήνιο ρεκόρ και προκρίθηκε στον τελικό των 1.500μ.

13:14 EUROLEAGUE

«Παίρνει τον Ίθαν Τόμπσον η Παρτιζάν»

13:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γκαγκάτσης: Συγχαρητήρια στον Τζώρτζογλου για την επιτυχημένη διεξαγωγή του Super Cup

12:52 MUNDOBASKET

Με Οσμάν, αλλά χωρίς Σενγκούν η προεπιλογή της Τουρκίας για τα προκριματικά του MundoBasket

12:35 EUROPA LEAGUE

ΠΑΟΚ: Έκπληξη με Κωνσταντέλια - Στις Βρυξέλλες για τη ρεβάνς με την Άντερλεχτ

12:21 NBA

Ουέστμπρουκ: Είπε «όχι» σε Κινγκς και Ουίζαρντς πριν αποσυρθεί

12:04 EUROPA LEAGUE

Άντερλεχτ-ΠΑΟΚ: Το πλάνο της ανατροπής στο Βέλγιο

11:58 ΣΠΟΡ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης: Στα ημιτελικά των 50μ. ύπτιο ο Χρήστου με 24.52

11:51 GREEK BASKET LEAGUE

ΠΑΟΚ: Το πρώτο μήνυμα του Τρινκιέρι στην έναρξη της προετοιμασίας (vid)

11:45 ΣΠΟΡ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης: Ντουντουνάκη και Δαμασιώτη στα ημιτελικά των 100μ. πεταλούδα

11:37 ΣΠΟΡ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης: Εκτός ημιτελικών Εγγλεζάκης και Μάρκος στα 200μ. ελεύθερο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας