· Ολλανδία

Τσάβι: Νέος προπονητής της Ολλανδίας μέχρι το 2030

Η Ολλανδία ανακοίνωσε τον Τσάβι Ερνάντεθ ως νέο ομοσπονδιακό τεχνικό. Ο Ισπανός υπέγραψε συμφωνία μέχρι το 2030 και επιστρέφει στους πάγκους έπειτα από δύο χρόνια.

Τσάβι: Νέος προπονητής της Ολλανδίας μέχρι το 2030
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Την έκπληξη έκανε η Ολλανδία, η οποία ανακοίνωσε τον Τσάβι Ερνάντεθ ως νέο προπονητή της εθνικής ομάδας. Ο Ισπανός τεχνικός συμφώνησε με την ολλανδική ποδοσφαιρική ομοσπονδία και θα παραμείνει στον πάγκο των «οράνιε» μέχρι το 2030.

Η επιλογή του Τσάβι αποτελεί αλλαγή πλάνου για τους Ολλανδούς, καθώς τις προηγούμενες ημέρες είχε γίνει γνωστό πως υπήρχαν επαφές με τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ. Τελικά, η ομοσπονδία στράφηκε στον άλλοτε τεχνικό της Μπαρτσελόνα, ο οποίος επιστρέφει στους πάγκους έπειτα από δύο χρόνια απουσίας.

Ο 46χρονος προπονητής είχε αναλάβει την Μπαρτσελόνα το 2021 και παρέμεινε στην τεχνική ηγεσία της μέχρι το 2024, κατακτώντας ένα πρωτάθλημα Ισπανίας και ένα Super Cup. Πλέον, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, καθώς για πρώτη φορά αναλαμβάνει εθνική ομάδα.

Στις πρώτες του δηλώσεις ως ομοσπονδιακός τεχνικός της Ολλανδίας, ο Τσάβι στάθηκε ιδιαίτερα στη σύνδεση που έχει η ποδοσφαιρική του φιλοσοφία με την ολλανδική σχολή.

«Είναι μια τεράστια τιμή για εμένα που αναλαμβάνω το πόστο του προπονητή της εθνικής Ολλανδίας. Έχοντας προπονηθεί στις ακαδημίες της Μπαρτσελόνα και όντας αρκετά επηρεασμένος από τις ποδοσφαιρικές απόψεις του Γιόχαν Κρόιφ και Ρίνους Μίχελς αισθάνομαι μια ξεχωριστή σύνδεση με το ολλανδικό ποδόσφαιρο».

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