Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης: Εκτός ημιτελικών Εγγλεζάκης και Μάρκος στα 200μ. ελεύθερο

Ο Κωνσταντίνος Εγγλεζάκης και ο Δημήτρης Μάρκος δεν κατάφεραν να προκριθούν στα ημιτελικά των 200μ. ελεύθερο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι.

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης: Εκτός ημιτελικών Εγγλεζάκης και Μάρκος στα 200μ. ελεύθερο
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Η τέταρτη ημέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης στο Παρίσι ξεκίνησε με τον Κωνσταντίνο Εγγλεζάκη και τον Δημήτρη Μάρκο να αγωνίζονται στα 200μ. ελεύθερο ανδρών.

Ο Κωνσταντίνος Εγγλεζάκης αγωνίστηκε στην έκτη προκριματική σειρά και ολοκλήρωσε την προσπάθειά του σε 1:49.14, καταλαμβάνοντας την έβδομη θέση στη σειρά του. Στη συνολική κατάταξη βρέθηκε στην 47η θέση, με αποτέλεσμα να μην πάρει το εισιτήριο για τα ημιτελικά.

Στη συνέχεια, ο Δημήτρης Μάρκος έπεσε στην πισίνα στην ένατη και τελευταία προκριματική σειρά. Ο αθλητής του Μίλτου Κανελλόπουλου σημείωσε χρόνο 1:47.22, επίδοση που δεν ήταν αρκετή για να τον τοποθετήσει στην πρώτη 16άδα που εξασφάλισε την πρόκριση στα ημιτελικά.

Ωστόσο, ο Μάρκος παραμένει σε θέση αναμονής. Μαζί με τον Ιταλό Τζάκοπο Μπαρμπότι και τον Ισραηλινό Ντενίς Λόκτεφ αποτελούν τους τρεις επιλαχόντες, σε περίπτωση που κάποιος από τους 16 φιναλίστ αποσυρθεί από τα ημιτελικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Κωνσταντίνος Στάμου, ο οποίος επρόκειτο επίσης να αγωνιστεί στα 200μ. ελεύθερο, αποσύρθηκε την τελευταία στιγμή. Ταχύτερος των προκριματικών ήταν ο Αυστριακός Κρίστιαν Γκίφινγκ, ο οποίος σημείωσε χρόνο 1:44.96.

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