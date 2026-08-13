Άνοιξε λογαριασμό με τη Μοντερέι ο Πινέδα (vid)

Το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Μοντερέι πανηγύρισε ο Ορμπελίν Πινέδα, λίγες εβδομάδες μετά την αποχώρησή του από την ΑΕΚ και τη μεταγραφή του στην ομάδα του Ματίας Αλμέιδα.

Η αναμέτρηση με τη Νάσβιλ ξεκίνησε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο για τη Μοντερέι, καθώς οι γηπεδούχοι βρέθηκαν πίσω στο σκορ μόλις 22 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του αγώνα. Η απάντηση ήρθε στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Πινέδα να βρίσκει δίχτυα στο 52ο λεπτό. Ο Μεξικανός μέσος εκτέλεσε εξαιρετικά με το αριστερό από δύσκολη γωνία, διαμορφώνοντας το 1-1 και ανοίγοντας λογαριασμό με τη νέα του ομάδα.

Ο Πινέδα αντικαταστάθηκε στο 69ο λεπτό από τον Ρομπέρτο ντι λα Ρόσα, όμως η Μοντερέι δεν σταμάτησε εκεί. Στις καθυστερήσεις ολοκλήρωσε την ανατροπή, με τον πρώην επιθετικό του Ολυμπιακού και του Εργοτέλη, Ούγκο Κάιπερς, να σκοράρει στο 90+2' και να διαμορφώνει το τελικό 2-1.

Η νίκη ήταν ιδιαίτερα σημαντική για την ομάδα του Ματίας Αλμέιδα, καθώς διατήρησε ζωντανές τις ελπίδες της για πρόκριση στα νοκ-άουτ του Leagues Cup.