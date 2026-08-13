Άντερλεχτ-ΠΑΟΚ: Το πλάνο της ανατροπής στο Βέλγιο

Τα… ζόρια ξεκίνησαν από νωρίς στη σεζόν για τον ΠΑΟΚ καθώς η ομάδα της Θεσσαλονίκης, μετά την εντός έδρας ήττα της την περασμένη εβδομάδα από την Άντερλεχτ, ψάχνει απόψε την υπέρβαση σε βέλγικο έδαφος.

Ο «δικέφαλος» καλείται απόψε να ανατρέψει το εις βάρος της 0-1 και να πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League.

Η αποστολή του ΠΑΟΚ είναι από μόνη της πολύ δύσκολη, αλλά γίνεται ακόμα δυσκολότερη από τη στιγμή που ο προπονητής της ομάδας δε μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες του Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο Έλληνας παίκτης δεν ακολούθησε τους συμπαίκτες του λόγω προσωπικού του προβλήματος που τον ανάγκασε να παραμείνει στη Θεσσαλονίκη.

Συν τοις άλλοις, ο Ιταλός προπονητής δεν υπολογίζει απόψε και στις υπηρεσίες του Παντελή Χατζηδιάκου, ο οποίος συμπλήρωσε κάρτες και είναι τιμωρημένος. Από την άλλη, ο Λίσι είπε πως ο Δημήτρης Γιαννούλης είναι σε θέση απόψε να αγωνιστεί, ενώ μένει να φανεί αν θα κάνει το ντεμπούτο του και το άλλο μεταγραφικό απόκτημα του Δικεφάλου, ο Τομ Λουσέ.

Το πλάνο της πρόκρισης

Σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες και τις τελευταίες δοκιμές, ο Λίσι αναμένεται να ξεκινήσει και πάλι την ενδεκάδα του από τον Γίρι Παβλένκα, ενώ δεξιός μπακ θα είναι ξανά ο Τζόντζο Κένι. Στα αριστερά αναμένεται να ξεκινήσει ο Γκόμες, ενώ λόγω της απουσίας του Χατηζδιάκου στα στόπερ θα βρίσκονται οι Μιχαηλίδης και Ελουστόντο.

Ζαφείρης και Σανταμαρία θα συνεχίσουν να βρίσκονται στα χαφ, με τον Ζίβκοβιτς δεξιά, τον Τάϊσον αριστέρα και τον Πέλκα να παίρνει τη θέση του απόντα Κωνσταντέλια.

Όσο για την κορυφή της επίθεσης, ο Λίσι θα πάει και απόψε με τον Ανέστη Μύθου.

Εφόσον ο Δικέφαλος προκριθεί επί της Αντερλεχτ, τότε θα παίξει στα playoffs του Europa League με την Καϊράτ Αλμάτι. Σε αντίθετη περίπτωση, θα παίξει στα playoffs του Conference με την Μπραν, σε ένα ζευγάρι αγώνων δίχως… ευρωπαϊκό αύριο.