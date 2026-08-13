· Τουρκία

Με Οσμάν, αλλά χωρίς Σενγκούν η προεπιλογή της Τουρκίας για τα προκριματικά του MundoBasket

Ο Εργκίν Αταμάν ανακοίνωσε την προεπιλογή της Τουρκίας για το παράθυρο του Αυγούστου, με τον Τζέντι Όσμαν να βρίσκεται στις κλήσεις και τον Αλπερέν Σενγκούν να απουσιάζει.

Με Οσμάν, αλλά χωρίς Σενγκούν η προεπιλογή της Τουρκίας για τα προκριματικά του MundoBasket
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Τους 17 παίκτες που συμπεριλαμβάνονται στις κλήσεις της Εθνικής Τουρκίας για το παράθυρο του Αυγούστου ανακοίνωσε ο Εργκίν Αταμάν, ενόψει των δύο αναμετρήσεων για τη δεύτερη προκριματική φάση του MundoBasket 2027.

Η Τουρκία θα αντιμετωπίσει αρχικά τη Λιθουανία, την Παρασκευή 29 Αυγούστου στις 21:00, ενώ δύο ημέρες αργότερα, τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 22:30, θα αναμετρηθεί με την Ισλανδία.

Στις επιλογές του Αταμάν βρίσκεται και ο Τζέντι Όσμαν, ο οποίος αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ονόματα της προεπιλογής. Στη λίστα βρίσκονται επίσης οι Φουρκάν Κορκμάζ, Ομέρ Γιούρτσεβεν και Σερτάτς Σανλί, ενισχύοντας σημαντικά το ρόστερ της τουρκικής ομάδας.

Αντίθετα, από τις κλήσεις απουσιάζει ο Αλπερέν Σενγκούν, μία από τις σημαντικότερες μονάδες της Τουρκίας.

Η προεπιλογή της Τουρκίας:

Άντεμ Μπόνα, Μπερκ Ουγκουρλού, Τζέντι Όσμαν, Ντάριους Καρουτάσου, Ερτσάν Οσμάνι, Ερκάν Γιλμάζ, Φουρκάν Κορκμάζ, Κέναν Σιπάχι, Μαλακάι Φλιν, Μετετσάν Μπιρσέ, Ονουράλπ Μπιτίμ, Ομέρ Γιούρτσεβεν, Ομέρ Κουτλουάι, Σερτάτς Σανλί, Σεμούς Χαζέρ, Γιγκίτ Αρσλάν, Γιγκιτσάν Σαϊμπίρ.

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