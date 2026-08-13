Μάντσεστερ Σίτι: Στο στόχαστρο ο Έντσο Φερνάντες για αντί-Ρόδρι

Η Μάντσεστερ Σίτι έχει ήδη αρχίσει να καταστρώνει τα πλάνα της για την επόμενη ημέρα, με φόντο την πιθανή αποχώρηση του Ρόδρι με προορισμό την Μπαρτσελόνα. Παρότι οι δύο ομάδες δεν έχουν καταλήξει ακόμη σε οριστική συμφωνία, οι «πολίτες» εξετάζουν ήδη τις διαθέσιμες επιλογές για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής. Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ο Έντσο Φερνάντες της Τσέλσι.

Σύμφωνα με τους Ντέιβιντ Όρνσταϊν και Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Μάντσεστερ Σίτι βρίσκεται εδώ και ημέρες σε επαφές για τον Αργεντινό μέσο, με τις διαπραγματεύσεις να έχουν προχωρήσει. Η Τσέλσι, ωστόσο, έχει ξεκαθαρίσει πως δεν προτίθεται να συζητήσει την πώληση του ποδοσφαιριστή με ποσό χαμηλότερο των 140 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, οι «μπλε» έχουν θέσει ως χρονικό όριο την Παρασκευή (14/08) στις 17:00 ώρα Αγγλίας, προκειμένου να υπάρξει εξέλιξη στην υπόθεση.

Όλα, πάντως, εξαρτώνται από την έκβαση της υπόθεσης του Ρόδρι. Η Μπαρτσελόνα έχει ανεβάσει την προσφορά της στα 60 εκατ. ευρώ, ενώ προβλέπονται ακόμη 6 εκατ. ευρώ σε μπόνους. Η Μάντσεστερ Σίτι, από την πλευρά της, παραμένει αμετακίνητη στις απαιτήσεις της και ζητά συνολικά 82 εκατ. ευρώ για την παραχώρηση του Ισπανού μέσου.

Ο Ρόδρι βρίσκεται στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του με τους «πολίτες», ενώ οι συζητήσεις για την ανανέωσή του δεν έχουν σημειώσει πρόοδο. Ο Ισπανός φέρεται να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αποχωρήσει, γεγονός που έχει ενεργοποιήσει τη Σίτι στην αγορά.