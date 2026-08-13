Ο ΟΦΗ αποθέωσε τον Ηλιόπουλο (vid)

Η κίνηση του Μάριου Ηλιόπουλου να συγχαρεί τους ανθρώπους του ΟΦΗ για την κατάκτηση του Super Cup αλλά και να παραμείνει στον αγωνιστικό χώρο για να παρακολουθήσει την απονομή και να χειροκροτήσει τους νικητές, «ανάγκασε» τους Κρητικούς να τον… αποθεώσουν.

Η διοίκηση της ομάδας του ΟΦΗ δεν έκρυψε τον εντυπωσιασμό της από την κίνησηση του Μάριου Ηλιόπουλου και με ανάρτησή της στα social media ανέφερε: «Αυτό είναι το ποδόσφαιρο».