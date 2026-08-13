· ΑΕΚ · ΟΦΗ

Ο ΟΦΗ αποθέωσε τον Ηλιόπουλο (vid)

Με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η διοίκηση των Κρητικών αποθέωσε τον Πρόεδρο της ΑΕΚ για το fair play μετά το τέλος του χθεσινού τελικού.  

Ο ΟΦΗ αποθέωσε τον Ηλιόπουλο (vid)
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η κίνηση του Μάριου Ηλιόπουλου να συγχαρεί τους ανθρώπους του ΟΦΗ για την κατάκτηση του Super Cup αλλά και να παραμείνει στον αγωνιστικό χώρο για να παρακολουθήσει την απονομή και να χειροκροτήσει τους νικητές, «ανάγκασε» τους Κρητικούς να τον… αποθεώσουν.

Η διοίκηση της ομάδας του ΟΦΗ δεν έκρυψε τον εντυπωσιασμό της από την κίνησηση του Μάριου Ηλιόπουλου και με ανάρτησή της στα social media ανέφερε: «Αυτό είναι το ποδόσφαιρο».

COMMENTS
LATEST NEWS
14:53 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μαρτινέλι: Η Γαλατασαράι προσφέρει 45 εκατ. και περιμένει το «ναι» της Άρσεναλ

14:52 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Ρώτησε για Μπακασέτα η Ομόνοια

14:36 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο ΟΦΗ αποθέωσε τον Ηλιόπουλο (vid)

14:34 MUNDOBASKET

Εθνική Ελλάδας: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το φιλικό με την Κύπρο

14:24 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παρί - Άστον Βίλα: Οπαδός πανηγύρισε το 1-1 με τον πιο... απρόβλεπτο τρόπο (vid)

14:20 ΣΠΟΡ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Εκτός τελικού στο ύψος η Παναγιώτα Δόση

14:09 OPINION

ΟΦΗ: Ο Κόντης τον ανέβασε επίπεδο και τον έκανε «αλύγιστο» στα μεγάλα παιχνίδια

13:51 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Κυκλοφορία της μπάλας και τελειώματα στο Κορωπί

13:45 ΣΠΟΡ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Μυριανθόπουλος και Γκαραγκάνης έμειναν εκτός ημιτελικών στα 200μ.

13:16 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρόδρι: Απέρριψε και τη δεύτερη πρόταση της Μπαρτσελόνα η Μάντσεστερ Σίτι

13:16 ΣΠΟΡ

Βασιλάκη: «Διέλυσε» το πανελλήνιο ρεκόρ και προκρίθηκε στον τελικό των 1.500μ.

13:14 EUROLEAGUE

«Παίρνει τον Ίθαν Τόμπσον η Παρτιζάν»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας