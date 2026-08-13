Παναθηναϊκός: Ρώτησε για Μπακασέτα η Ομόνοια
Η Ομόνοια φέρεται να εξετάζει την περίπτωση του Τάσου Μπακασέτα, με κυπριακό δημοσίευμα να κάνει λόγο για διερευνητική επαφή με τον Παναθηναϊκό σχετικά με τους οικονομικούς όρους μιας πιθανής συμφωνίας.
Στο μεταγραφικό στόχαστρο της Ομόνοιας φέρεται να βρίσκεται ο Τάσος Μπακασέτας, σύμφωνα με δημοσίευμα κυπριακής ιστοσελίδας. Όπως αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ, η κυπριακή ομάδα έκανε διερευνητική επαφή για την περίπτωση του 33χρονου Έλληνα μεσοεπιθετικού, προκειμένου να ενημερωθεί για τα δεδομένα μιας πιθανής συμφωνίας με τον Παναθηναϊκό.
Ο Μπακασέτας βρίσκεται εκτός πλάνων των «πράσινων» μετά την έλευση του Τζέικομπ Νίστρουπ στην τεχνική ηγεσία. Από την πλευρά του Παναθηναϊκού έχει γίνει γνωστό πως υπάρχει διάθεση να διευκολυνθεί η αποχώρησή του, ώστε να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.
Το βασικό εμπόδιο στην υπόθεση, πάντως, είναι το οικονομικό σκέλος. Ο Έλληνας διεθνής έχει συμβόλαιο που, σύμφωνα με το δημοσίευμα, προβλέπει απολαβές περίπου 1,6-1,8 εκατ. ευρώ για τη φετινή σεζόν.
Για τον λόγο αυτό, η Ομόνοια φέρεται να θέλησε να πληροφορηθεί ποιο ποσό θα ήταν διατεθειμένος να καταβάλει ο Παναθηναϊκός ως αποζημίωση στον ποδοσφαιριστή, προκειμένου να εξετάσει πόσο εφικτή είναι οικονομικά μια τέτοια κίνηση.