Παναθηναϊκός: Ρώτησε για Μπακασέτα η Ομόνοια

Στο μεταγραφικό στόχαστρο της Ομόνοιας φέρεται να βρίσκεται ο Τάσος Μπακασέτας, σύμφωνα με δημοσίευμα κυπριακής ιστοσελίδας. Όπως αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ, η κυπριακή ομάδα έκανε διερευνητική επαφή για την περίπτωση του 33χρονου Έλληνα μεσοεπιθετικού, προκειμένου να ενημερωθεί για τα δεδομένα μιας πιθανής συμφωνίας με τον Παναθηναϊκό.

Ο Μπακασέτας βρίσκεται εκτός πλάνων των «πράσινων» μετά την έλευση του Τζέικομπ Νίστρουπ στην τεχνική ηγεσία. Από την πλευρά του Παναθηναϊκού έχει γίνει γνωστό πως υπάρχει διάθεση να διευκολυνθεί η αποχώρησή του, ώστε να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Το βασικό εμπόδιο στην υπόθεση, πάντως, είναι το οικονομικό σκέλος. Ο Έλληνας διεθνής έχει συμβόλαιο που, σύμφωνα με το δημοσίευμα, προβλέπει απολαβές περίπου 1,6-1,8 εκατ. ευρώ για τη φετινή σεζόν.

Για τον λόγο αυτό, η Ομόνοια φέρεται να θέλησε να πληροφορηθεί ποιο ποσό θα ήταν διατεθειμένος να καταβάλει ο Παναθηναϊκός ως αποζημίωση στον ποδοσφαιριστή, προκειμένου να εξετάσει πόσο εφικτή είναι οικονομικά μια τέτοια κίνηση.