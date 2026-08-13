Παρί - Άστον Βίλα: Οπαδός πανηγύρισε το 1-1 με τον πιο... απρόβλεπτο τρόπο (vid)

Η Παρί Σεν Ζερμέν ξεκίνησε με το δεξί τη νέα σεζόν, επικρατώντας με 2-1 της Άστον Βίλα και κατακτώντας το Super Cup Ευρώπης. Οι Άγγλοι βρέθηκαν πίσω στο σκορ στο 20ό λεπτό, όμως κατάφεραν να φέρουν το παιχνίδι στα ίσα λίγο πριν από την ανάπαυλα. Στο 45' ο Μαντζό με ένα εντυπωσιακό βολέ έγραψε το 1-1, προκαλώντας πανηγυρισμούς στις εξέδρες της «Red Bull Arena».

Οι φίλοι της Άστον Βίλα έδωσαν δυναμικό «παρών» στο γήπεδο και έζησαν με ένταση την ισοφάριση. Ένας εξ αυτών, μάλιστα, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τον ενθουσιασμό του και πανηγύρισε με έναν ιδιαίτερα... ασυνήθιστο τρόπο.

Κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών, η κάμερα «έπιασε» τον συγκεκριμένο οπαδό να έχει κατεβάσει το παντελόνι του και να δείχνει τα οπίσθιά του, με το στιγμιότυπο να γίνεται viral στα social media.

Παρά τους έξαλλους πανηγυρισμούς, πάντως, η χαρά των φίλων της Άστον Βίλα δεν κράτησε μέχρι το τέλος, καθώς η Παρί Σεν Ζερμέν πέτυχε το νικητήριο γκολ και κατέκτησε τελικά το τρόπαιο.