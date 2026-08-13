· Άστον Βίλα · Παρί Σεν Ζερμέν

Παρί - Άστον Βίλα: Οπαδός πανηγύρισε το 1-1 με τον πιο... απρόβλεπτο τρόπο (vid)

Ένας οπαδός της Άστον Βίλα έκλεψε την παράσταση στο Super Cup Ευρώπης, όταν πανηγύρισε έξαλλα την ισοφάριση απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν, φτάνοντας στο σημείο να δείξει τα οπίσθιά του στην κάμερα.

Παρί - Άστον Βίλα: Οπαδός πανηγύρισε το 1-1 με τον πιο... απρόβλεπτο τρόπο (vid)
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Παρί Σεν Ζερμέν ξεκίνησε με το δεξί τη νέα σεζόν, επικρατώντας με 2-1 της Άστον Βίλα και κατακτώντας το Super Cup Ευρώπης. Οι Άγγλοι βρέθηκαν πίσω στο σκορ στο 20ό λεπτό, όμως κατάφεραν να φέρουν το παιχνίδι στα ίσα λίγο πριν από την ανάπαυλα. Στο 45' ο Μαντζό με ένα εντυπωσιακό βολέ έγραψε το 1-1, προκαλώντας πανηγυρισμούς στις εξέδρες της «Red Bull Arena».

Οι φίλοι της Άστον Βίλα έδωσαν δυναμικό «παρών» στο γήπεδο και έζησαν με ένταση την ισοφάριση. Ένας εξ αυτών, μάλιστα, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τον ενθουσιασμό του και πανηγύρισε με έναν ιδιαίτερα... ασυνήθιστο τρόπο.

Κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών, η κάμερα «έπιασε» τον συγκεκριμένο οπαδό να έχει κατεβάσει το παντελόνι του και να δείχνει τα οπίσθιά του, με το στιγμιότυπο να γίνεται viral στα social media.

Παρά τους έξαλλους πανηγυρισμούς, πάντως, η χαρά των φίλων της Άστον Βίλα δεν κράτησε μέχρι το τέλος, καθώς η Παρί Σεν Ζερμέν πέτυχε το νικητήριο γκολ και κατέκτησε τελικά το τρόπαιο.

COMMENTS
LATEST NEWS
14:53 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μαρτινέλι: Η Γαλατασαράι προσφέρει 45 εκατ. και περιμένει το «ναι» της Άρσεναλ

14:52 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Ρώτησε για Μπακασέτα η Ομόνοια

14:36 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο ΟΦΗ αποθέωσε τον Ηλιόπουλο (vid)

14:34 MUNDOBASKET

Εθνική Ελλάδας: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το φιλικό με την Κύπρο

14:24 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παρί - Άστον Βίλα: Οπαδός πανηγύρισε το 1-1 με τον πιο... απρόβλεπτο τρόπο (vid)

14:20 ΣΠΟΡ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Εκτός τελικού στο ύψος η Παναγιώτα Δόση

14:09 OPINION

ΟΦΗ: Ο Κόντης τον ανέβασε επίπεδο και τον έκανε «αλύγιστο» στα μεγάλα παιχνίδια

13:51 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Κυκλοφορία της μπάλας και τελειώματα στο Κορωπί

13:45 ΣΠΟΡ

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Μυριανθόπουλος και Γκαραγκάνης έμειναν εκτός ημιτελικών στα 200μ.

13:16 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρόδρι: Απέρριψε και τη δεύτερη πρόταση της Μπαρτσελόνα η Μάντσεστερ Σίτι

13:16 ΣΠΟΡ

Βασιλάκη: «Διέλυσε» το πανελλήνιο ρεκόρ και προκρίθηκε στον τελικό των 1.500μ.

13:14 EUROLEAGUE

«Παίρνει τον Ίθαν Τόμπσον η Παρτιζάν»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας