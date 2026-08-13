Μαρτινέλι: Η Γαλατασαράι προσφέρει 45 εκατ. και περιμένει το «ναι» της Άρσεναλ

Η Γαλατασαράι έκανε πρόταση για την απόκτηση του Γκάμπριελ Μαρτινέλι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η τουρκική ομάδα προσφέρει στους «κανονιέρηδες» 45 εκατομμύρια ευρώ, με τις δύο πλευρές να έχουν πλέον ανοίξει κύκλο διαπραγματεύσεων για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Η Γαλατασαράι εμφανίζεται αισιόδοξη για την επίτευξη συμφωνίας, καθώς η οικονομική διαφορά δεν είναι μεγάλη. Η Άρσεναλ φέρεται να αξιώνει περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρηση του 24χρονου εξτρέμ.

Την ίδια ώρα, θετική στάση απέναντι στο ενδεχόμενο μετακίνησής του στην Τουρκία φαίνεται να κρατά και ο ίδιος ο Μαρτινέλι. Ο Βραζιλιάνος έχει δεχθεί ιδιαίτερα υψηλή οικονομικά πρόταση από τη Γαλατασαράι και φέρεται να βλέπει με καλό μάτι την προοπτική να συνεχίσει εκεί την καριέρα του.